Carros batem nas av.s São Paulo e Contatto

Um acidente envolvendo dois carros trouxe susto no final da manhã desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A batida aconteceu no cruzamento das avenidas São Paulo e Alfredo Contato. O choque se deu no semáforo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A polícia já estava no local logo após o acidente (anotado pouco depois das 11h). O casal de senhores seguia sentido Av São Paulo Americana SBO pela faixa da esquerda. A picape Montana Preta tentou fazer a conversão da Av São Paulo para Alfredo Contato sentido Tivoli. Aconteceu a colisão e Gol Prata perdeu controle bateu no poste.
Vídeo cortesia – Lucas Henrique Olla
Vídeo- choque de carros
Todos os envolvidos no acidente estão bem e foi apenas um grande susto. A Ambulância já foi chamada e a Polícia Militar continua no local.
Mais notícias da cidade e região