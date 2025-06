Carros elétricos: recarga super rápida vem aí?

Recarga rápida- O número de veículos híbridos e elétricos têm aumentado pelo País, com recordes de vendas registrados em 2024. segundo o estudo “Jornada de Compra de Veículos Eletrificados no Brasil”, elaborado pela Dados X para a Abeifa, o país deve ter um crescimento ainda mais acelerado neste segmento a partir do final de 2026 e início de 2027, superando 1 milhão de eletrificados, e a tendência é que o mercado de EVs siga crescendo até 2030.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com estes dados promissores, as empresas do setor estão de olho não só nas vendas, mas nas necessidade de avanço em termos de infraestrutura e segurança no carregamento na mesma velocidade, a fim de ofertar o melhor custo-benefício e pós-vendas aos usuários. Isso porque, em países desenvolvidos como a China, este futuro já se faz presente. O Salão de Xangai 2025, que aconteceu de 23 de abril a 2 de maio, reafirmou a liderança chinesa no desenvolvimento e produção de veículos elétricos, com lançamentos de modelos de alta tecnologia e sistemas de carregamento rápido.

“A metrópole de Xangai, que é maior que São Paulo, torna-se um verdadeiro vislumbre do futuro, onde o silêncio predomina devido à presença massiva de carros elétricos”, relata Thiago Castilha – diretor da empresa de carregadores E-Wolf. O especialista descreve a experiência como uma ‘viagem para o futuro silencioso’, com a poluição sonora e a fumaça visivelmente reduzidas. “Tal cenário destaca a inovação tecnológica, onde não só os híbridos e elétricos têm espaço, mas os anfíbios (que se locomovem tanto na terra quanto na água), o que representa um grande passo para o futuro”, afirma.

Brasil vs. China: caminhos diferentes, mesmo destino

Enquanto a China opera um ecossistema completo, amparado por incentivos estatais, políticas fiscais favoráveis e ampla rede de recarga, o Brasil ainda dá os primeiros passos, com adoções pontuais, principalmente em centros urbanos. Contudo, o crescimento nas vendas e o interesse de empresas do setor indicam um futuro promissor.

O cenário chinês, apresentado através de contrastes e inovações, demonstra a possibilidade de integrar sustentabilidade com viabilidade econômica. As discussões, permeadas por provocações e insights sobre a indústria automotiva, inspiram novos rumos para a infraestrutura de EVs e conscientização ambiental em outros países como o Brasil.

“Quando comparamos o mercado de EVs entre Brasil e China, líder global na produção e venda de veículos elétricos, vemos que os chineses possuem um ecossistema robusto suportado por políticas governamentais favoráveis e uma infraestrutura de carregamento ampla e crescente. Em contraste, o Brasil ainda está em estágios iniciais, com progressos pontuais na adoção de EVs e na infraestrutura, mas um potencial enorme em função do crescente interesse e investimentos no setor”, pontua Castilha.

Inovação em recarga: 400 km em 5 minutos

Com este futuro silencioso em vista, o progresso em novas tecnologias, especialmente de carregadores, vem avançando rapidamente. Parcerias entre empresas de tecnologia e montadoras chinesas, como é o caso da E-Wolf com a BYD, que estão trazendo carregadores mais eficientes capazes de carregar em tão pouco tempo quanto se abasteceria um carro convencional.

A última revolução apresentada durante o evento em Xangai foi a de um carregador capaz de carregar 400 km em apenas 5 minutos. Com o objetivo de trazer essa tecnologia para o Brasil, o desafio se concentra na

infraestrutura, enquanto empresas se posicionam para atender à nova demanda e ampliar a reciclagem de materiais torna-se essencial, reduzindo custos e impactos ambientais.

De acordo com Castilha, o futuro do setor automotivo está se tornando eletrificado, com veículos que não só reduzem emissões, mas também oferecem conveniência sem precedentes aos usuários. “Com carregadores de cinco minutos, o medo da autonomia perde força. O futuro será rápido, sustentável e eclético – ou seja, com cada vez mais opções aos consumidores. É cedo para dizer quem serão os destaques, mas sem dúvidas serão as marcas que conseguirem oferecer as melhores e mais variadas opções”, explica.

Além da recarga rápida, outro pilar da expansão da mobilidade elétrica será a economia circular. A logística reversa de baterias e a ampliação da reciclagem de componentes eletrônicos serão fundamentais para reduzir custos, minimizar impactos ambientais e aumentar a competitividade dos elétricos frente aos modelos a combustão. “À medida que tanto o Brasil quanto a China continuam a investir nesse mercado, a mobilidade sustentável se torna mais acessível, transformando o panorama global e trazendo benefícios significativos para a economia e o meio ambiente”, conclui.

Sobre a E-Wolf

A E-Wolf é do Grupo WMP, divisão dedicada à eletromobilidade. A empresa oferece soluções completas em equipamentos de recarga de veículos híbridos e elétricos, atendendo desde a frota de veículos

leves até os mais pesados, com opções de recarga normal e rápida, que são compatíveis com as exigências das montadoras americanas, europeias e asiáticas.

No Brasil, a E-Wolf é parceira oficial da BYD, líder de carros elétricos no mundo. Além disso, é distribuidora exclusiva dos carregadores da Wallbox. Todas estas soluções estão disponíveis para

recarga normal, semirrápida, rápida e ultrarrápida. Atualmente a empresa conta com mais de 250 projetos de frotas de empresas, mais de 50 eletropostos instalados e mais de 2500 carregadores residenciais

vendidos.

Vale destacar que, com 60 anos de atuação, o grupo WMP é referência no setor de equipamentos para os setores de petróleo, automotivo e agora, energia.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares