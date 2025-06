O Recursos Humanos da Prefeitura de Americana comunicou alteração na rede credenciada do cartão alimentação “Valecard”. A bandeira não é mais aceita no grupo Carrefour (Atacadão, SamsClub e Assaí). Estes são alguns dos locais mais procurados pelos Servidores para utilizarem o benefício. Por isso, imediatamente, a diretoria do Sindicato solicitou um posicionamento formal do Governo.

Confira a seguir o comunicado na íntegra:

COMUNICADO IMPORTANTE – CARTÃO VALECARD

A Secretaria de Administração informa a todos os servidores que a empresa responsável pelo fornecimento do cartão alimentação Valecard comunicou que o mesmo não está sendo mais aceito nos estabelecimentos que fazem parte do Grupo Carrefour, que inclui as lojas Atacadão e Samsclub, além do Assaí Atacadista.

Os demais estabelecimentos seguem aceitando o cartão normalmente.

Posicionamento do sindicato- Acordos comerciais podem ser revistos a qualquer momento e, uma das possibilidades, é a rede Carrefour não ter aceitado as taxas cobradas pela bandeira e encerrado o acordo de forma temporária. Solicitamos aos Recursos Humanos uma lista atualizada dos locais de aceitação do cartão e confirmação se esta é uma situação passageira ou não. A partir desses apontamentos poderemos definir as próximas ações. Qualquer informação nova, como sempre, será divulgada aqui no site e nas redes sociais.

