Casa da Criança Juriti e escola Alcindo Soares recebem troféus do Campeonato de Tampinhas

A Casa da Criança Juriti, no Jardim São Roque, e a Escola Estadual “Professor Alcindo Soares do Nascimento”, no Jardim Paulistano, receberam nesta sexta-feira (23) os troféus do Campeonato de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters. O concurso é idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação, com o apoio do Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo).

“A Juriti recebeu o troféu na categoria Ensino Infantil, referente à arrecadação feita no mês de janeiro. Já a Alcindo, no Ensino Fundamental, nas arrecadações dos meses de dezembro de 2023 e janeiro deste ano. O campeonato é muito importante e mobiliza as escolas e a população para a destinação correta de materiais recicláveis, promovendo ações de sustentabilidade no município”, explicou a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

Além dos troféus, foram distribuídos materiais educativos para as duas unidades escolares. Participaram da ação 90 alunos na Casa da Criança Juriti e 350 alunos na escola Alcindo.

“A Casa da Criança Juriti e a escola Alcindo Soares estão de parabéns pelo empenho, pelas ações realizadas e pela conquista dos troféus. Agradecemos a todos os participantes deste projeto que contribuíram para a arrecadação dos materiais, que são revertidos para a manutenção de projetos desenvolvidos em nossa cidade pela APAE, ajudando na preservação do meio ambiente”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.