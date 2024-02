Ministro e embaixadora da Letônia visitam Nova Odessa

Muita música e poesia em dois idiomas, Português e Leto, marcaram na quarta-feira (21/02) à noite a visita oficial do ministro das Relações Exteriores da Letônia a Nova Odessa. Andris Pelss, a embaixadora da Letônia para o Brasil, Alda Vanaga, e a representante do Ministério, Karina Trapane, foram recebidos no Paço Municipal pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), pelo presidente da ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta), Felipe Albrecht, e por dezenas de descendentes de migrantes do país do leste europeu – além de alguns letos que moram no Brasil.

Antes do evento cultural “Ritmos e Rimas: Recepção Cultural ao Secretário de Estado da Letônia”, Andris Pelss conversou no auditório do Paço com representantes de diversos grupos letos no Brasil, incluindo das comunidades de Varpa, em Tupã/SP; da capital do Estado, São Paulo; de Curitiba/PR; de Ijuí/RS; e de Nova Odessa.

Após o encontro, as autoridades estrangeiras foram recebidas pelo prefeito Leitinho no Gabinete, onde conheceram os @GatosdaPrefs, conversaram sobre projetos em parceria (como a viabilização em andamento de um portal da cidade em arquitetura típica da Letônia) e intercâmbios culturais em geral.

Em seguida, todos foram recebidos pela comunidade no saguão, onde as apresentações da noite incluíram a leitura de poemas em Leto e Português pelo Clube Literário de Nova Odessa, músicas tradicionais da Letônia cantadas pelo Coral Brazilijas Latviesu Koris e uma participação especial do Canjica Sexteto, da Associação Carlos Botelho.

LEIA + NOTÍCIAS

LIVRO ESPECIAL

Houve ainda o lançamento, pelo Clube Literário de Nova Odessa, do livro “Caminhos Pela Poesia”, uma coletânea de poemas de autoria de imigrantes da Letônia no Brasil, publicados entre 1925 e 1981 pela Tipografia de Palma, de Varpa, em Tupã/SP – outra comunidade de descendentes de migrantes da Letônia.

Originalmente escritos em leto, os poemas ganharam tradução para o Português e emocionaram os presentes pelas histórias de saudade da terra natal e superação em um novo país. O livro foi compilado e editado por Sibila Lilian Osis e Renate de Carvalho Albrecht. Muitas das traduções foram revisadas pela comunidade leta brasileira.

Segundo Albrecht, a visita oficial “fortalece novamente os laços culturais e diplomáticos entre Nova Odessa e a Letônia”. Migrantes do país do leste europeu chegaram ao então recém-criado Núcleo Colonial no início do século 20, criando uma das maiores comunidades de migrantes que formaram Nova Odessa, ao lado de italianos, portugueses e espanhóis.

“Estamos muito felizes e estarmos aqui porque, na Letônia, Nova Odessa é uma cidade muito conhecida. É nossa missão conhecermos as pessoas que têm vínculo com nosso país, para fortalecer esses laços. Deixamos nosso muito obrigado por todo o trabalho de apoio à cultura leta que vocês têm feito”, agradeceu Andris Pelss – lembrando que Nova Odessa é “Cidade-Irmã” de Jelgava.

“Enquanto prefeito, é uma honra recebermos representantes da Letônia em nossa cidade. Sua visita nos engrandece e reafirma os laços entre Nova Odessa e a Letônia, cujas vidas dos primeiros imigrantes se confunde com a própria história de formação da nossa cidade, com uma grande participação da formação da nossa identidade”, destacou o prefeito Leitinho.

Mais informações nas redes sociais da Associação Brasileira de Cultura Leta, em https://www.instagram.com/letonia.brasil/ e https://www.facebook.com/LetoniaBrasil.