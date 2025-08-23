Casa de Dom Bosco recebe pré-conferência dos Direitos da Pessoa Idosa

Leia Mais notícias da cidade e região

Cerca de 20 pessoas participaram, na manhã desta quinta-feira (21), da pré-conferência dos Direitos da Pessoa Idosa realizada na área atendida pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Vila Mathiensen, por meio do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) oferecido pela Casa de Dom Bosco. A atividade é preparatória para a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que acontece no dia 28 de agosto, das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL.

As pré-conferências estão sendo realizadas nos territórios dos CRAS, com a abordagem do tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. Na quarta-feira (20), as regiões do CRAS São Manoel e do Jardim Terramérica receberam as atividades, promovidas por meio do SCFV do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) e da Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah, respectivamente.

Nesta sexta-feira (22) houve uma pré-conferência com os integrantes do Residencial Vida Longa, no Jaguari.

“As ações promovidas buscam o aprimoramento das políticas públicas e a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. A participação da sociedade na discussão do tema sobre o envelhecimento, equidade e direitos é uma oportunidade para avançarmos no atendimento das demandas e de novas ações e propostas para esse público”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As inscrições para a Conferência Municipal seguem até 26 de agosto, pelo site da Prefeitura, no banner do evento: www.americana.sp.gov.br.

A Conferência abordará os seguintes eixos:

1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;

4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.

Programação da Conferência:

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura oficial e composição da mesa com autoridades

9h30 – Aprovação do Regimento Interno

9h40 – Apresentação das ações para a Pessoa Idosa no município – com Beatriz Betoli Bezerra, diretora de Assistência Social e Direitos Humanos

10h30 – Apresentação cultural

10h40 – Palestra Magna – Drª Fabiana Aparecida Carvalho

11h30 – Intervalo

12h10 – Discussão dos eixos

13h30 – Apresentação das propostas

14h – Encerramento

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+ e com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP