MAC Americana exibe “O Vendedor de Sonhos” com entrada gratuita

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana recebe, na segunda-feira (25), a Sessão Pontos MIS com a exibição do filme “O Vendedor de Sonhos” (2016). A sessão começa às 19h30, a entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer, à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

Dirigido por Jayme Monjardim em 2016, o longa-metragem é uma adaptação do best-seller homônimo do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury. O filme conta a história de Júlio César (Dan Stulbach), um psicólogo decepcionado com a vida que decide pôr fim à própria existência. No ato final, ele é impedido pela intervenção de um mendigo, interpretado por César Troncoso, que é chamado de “Mestre”. Desse encontro improvável, surge uma amizade peculiar e os dois passam a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver.

“A cinematografia nacional traz às telas um retrato de nossa sociedade e acompanhar as obras e suas linguagens nos permite ampliar a compreensão de mundo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A exibição integra o Programa Pontos MIS, fruto da parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

