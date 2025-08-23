HM ativa Plano de Capacidade Plena do Projeto Lean em Americana

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta quarta-feira (20) a ativação do PCP (Plano de Capacidade Plena), etapa prevista no Projeto Lean, que está em andamento desde outubro de 2024. A iniciativa do Ministério da Saúde, viabilizada pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS), tem execução técnica do Hospital Sírio-Libanês. O programa busca eliminar desperdícios e reorganizar fluxos para tornar os processos mais eficientes e o atendimento ao paciente mais qualificado.

Durante a última visita dos consultores do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Paulo Roberto Cavallaro e Beatriz Almeida, foi realizado o Huddle de Ativação do PCP, que reuniu coordenadores em uma reunião prática e objetiva. Utilizando cartões como ferramenta de gestão visual, as equipes alinharam estratégias e deram início às ações no Genba PS (termo que significa “ir ao local real”), permitindo que as melhorias fossem visualizadas e testadas diretamente no ponto de atendimento,

Após as atividades, um debriefing registrou os aprendizados e consolidou os próximos passos. Também foram concluídos ajustes em apresentações com apoio das áreas de GAPE e TI, evidenciando a integração entre equipes na condução do projeto. O trabalho foi finalizado em reunião com a Diretoria do hospital.

Avanço

“Estamos testemunhando um avanço significativo em nossa trajetória de transformação. A implantação do projeto Lean não seria possível sem o engajamento incansável de cada colaborador, dos coordenadores e supervisores. Eles são os verdadeiros agentes desta mudança. Estamos unidos, não só por protocolos mais eficientes, mas por um propósito comum, que é oferecer à população de Americana um serviço de saúde pública que seja ágil, de qualidade e, acima de tudo, humano”, ressaltou o diretor do HM, Ruy Santos.

“O avanço do Projeto Lean no Hospital Municipal representa um marco importante para a saúde de Americana. Desde o início da nossa gestão, buscamos junto ao Ministério da Saúde a implantação dessa metodologia no HM, por entender o seu potencial de transformar processos e qualificar o atendimento. Essa transformação só é possível graças à dedicação das equipes e à parceria com instituições de excelência, como o Sírio-Libanês. Nosso compromisso é garantir que cada investimento em gestão e tecnologia se traduza em um atendimento mais ágil, resolutivo e humano para a população”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

