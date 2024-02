Casal furta várias “coisinhas” de várias lojas e acaba em cana

Um casal foi preso após furtar diversos produtos do Supermercado Savegnago, no centro de Americana, na última quinta-feira.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a equipe estava patrulhamento quando foi solicitada pelo líder do supermercado, que informou que o casal, um jovem de 18 anos e uma mulher de 26 teriam praticado furto pelo local. Eles estavam levando 2 energéticos, 2 piranhas de cabelo e 2 cremes faciais.

Ao serem abordados e revistados, foram localizados os produtos citados e mais diversas outras mercadorias de outras lojas com etiquetas. Ao serem questionados, assumiram os furtos e disseram ser por estarem passando necessidade.

Esta equipe se deslocou até as lojas das referidas etiquetas e todas reconheceram suas mercadorias furtadas e também os autores, além de terem gravações dos furtos.

Diante dos fatos, a equipe deslocou-se até a Central de Polícia Judiciária para apresentação do fatos. A autoridade de plantão, Delegado Dr. Felipe, lavrou o boletim de ocorrência ‘Natureza Furto’ e autuou as partes em flagrante delito, sendo conduzidos a parte feminina para cadeia de Monte Mor e a parte masculina à cadeia pública de Sumaré.

Foram apreendidos 0,90grs de maconha, papel de seda e foram recuperados 2 energéticos, 2 cremes faciais, 2 piranhas de cabelo, 3 potes de gel para unha, 1 blush, 2 pó iluminador, 3 blush líquido, 1 pulseira prateada, 3 batons, 3 delineadores, 5 esmaltes, 1 perfume e um kit de manicure. As vítimas foram ouvidas pela autoridade policial e devolvidas suas mercadorias furtadas e liberadas.

