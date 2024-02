Mr. Olympia- Pela primeira vez em um campeonato brasileiro,

um dos maiores nomes da história do fisiculturismo mundial, Dorian Yates, será a grande atração da 3ª edição do Horsepower Show que ocorre em 2 de março, no Maria’s, em Camboriú. O britânico, 61 anos, que já conquistou seis vezes o título do Mr Olympia, maior campeonato de fisiculturismo do mundo, entre os anos de 1992 a 1997, marcará presença no evento durante o período da manhã, a partir das 10h. Com a novidade, o evento da National Physique Committee (NPC), organizado pela SC Fitness, projeta reunir mais de 3 mil visitantes e cerca de 600 atletas de diversas partes do Brasil.

“Já estamos na terceira edição do Horsepower Show, um dos campeonatos mais aguardados do nosso calendário esportivo. Este ano preparamos uma grande novidade que é a presença do atleta britânico Dorian Yates, que pela primeira vez vem para um campeonato de fisiculturismo no Brasil. É uma honra para nós receber um fenômeno como o Dorian que contribuiu tanto para o desenvolvimento do nosso esporte. Temos certeza de que este evento será um sucesso e ficará para a história”, destaca o CEO da SC Fitness, Emerson Alberton.

Além da participação do fisiculturista britânico Dorian Yates, grandes personalidades do mundo fitness, como os atletas profissionais Filipe Marins, Junior Javorski e Halanna Jully também confirmaram presença. Ao todo, serão sete categorias, Bodybuilding, Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Wellness Model, Figure, Women’s Physique.

SERVIÇO

O quê: Horsepower Show

Quando: 02 de março a partir das 9h

Onde: Clube Maria’s. | Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1083 – Bairro Rio Pequeno, Camboriú (SC)

Ingressos: https://scfitness.com.br/

Ex-amante de Neymar, Fernanda Campos expõe mensagem de Messi

A influencer Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, voltou a expor mensagens do jogador argentino Lionel Messi. Ela recebeu um direct no Instagram e postou uma prévia nos stories, mostrando a notificação. “Postei e saí correndo (postei de novo porque derrubaram)”, escreveu. Ela ainda não revelou o bate papo na íntegra.

Messi já havia procurado a modelo no ano passado em meio a rumores de separação. Na época, o craque prometeu assinar suas plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans e Privacy. Assim que a polêmica com Neymar veio à tona, outros jogadores assinaram o perfil para conferir toda a sua intimidade.

“O Neymar me transformou em maria-chuteira (risos), me tornei cobiçada entre os jogadores. Recebo mensagens deles sempre, toda semana. E eles assinam o perfil, mandam presentes e até nudes. Aliás, são os mais generosos. Eles pedem vídeos exclusivos e pagam muito bem”, revela. “Não faltam propostas indecentes. Acho que eles fantasiam por causa do Neymar. Querem ver o que o menino Ney viu”, brinca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Campos (@feercamppos)

Segundo a influencer, Messi usou o recurso “modo temporário”. Com isso, a mensagem é apagada automaticamente depois de ser lida. No entanto, Fernanda printou para se defender e se preservar dos haters. Nas redes sociais, ela é atacada por ser interesseira e procurar os jogadores. Ela nega.

“Eles me procuram, nunca vou atrás. O Messi mesmo já chegou perguntando como poderia me ver. Respondi: aqui no Brasil ou nas minhas plataformas adultas (risos). Na mesma hora apareceu um assinante anônimo, com perfil fake. Claro que era ele. Tem uma seleção de craques vendo meus nudes (risos). Não me incomodo com nada, só não quero confusão com os casados”.