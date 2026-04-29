O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Reinaldo Casemiro, oficializou através de suas redes sociais, apoio ao pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) visando as eleições de 2026. A adesão fortalece o projeto político de Molina na região, ampliando sua base de apoio.

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Na eleição de 2022, Ricardo Molina obteve 52.214 votos, demonstrando forte representatividade e crescimento político no estado de São Paulo. Nos últimos anos, também atuou como assessor especial do governador Tarcísio de Freitas, contribuindo diretamente com ações e articulações no âmbito do governo estadual.

Fala Casemiro

“Estou com o Molina pois é a candidatura com chances reais de ser eleito, e ele sabe os caminhos para ajudar nossa cidade, pois trabalhou ao lado do governador Tarcísio”, comenta Casemiro.

O apoio do ex-parlamentar experiente demonstra articulação regional e aceitação de Ricardo Molina como pré-candidato a deputado estadual.

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