A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira (29) a solenidade de entrega da medalha de mérito “Profissionais da Saúde” 2026 a dezoito homenageados por se destacarem no exercício de suas atividades no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, através do site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

Serão homenageados os indicados pelos parlamentares da Casa: Adriana Paula de Souza Mota (Dr. Wagner Rovina), Alan Wagner Gabriel Filho (Renan de Angelo), Ariane Roberto Dos Santos (Jacira Chávare), Bruna Busnardo (Thiago Brochi), Camilla Rocha Rodrigues (Léo da Padaria), Claudia Salhab Canfour (Gualter Amado), Edson Moisés Polezi (Leco Soares), Gislaine Marabin Da Silva (Gutão do Lanche), Henrique Alves Ferreira de Alencar (Juninho Dias), Janine Sousa Teles (Fernando da Farmácia), Lígia Cristina da Silva da Cruz (Levi Rossi), Marjorie Dubin Milani (Marcos Caetano), Marcelo Zavaloni Melotti (Professora Juliana), Regiane Zermiano Bolzan (Jean Mizzoni), Renata Aparecida Pacífico Penachione (Pastor Miguel), Ricardo Andrade Diacov (Lucas Leoncine), Sibilia Weidman (Roberta Lima) e Valeska Zanetti (Thalita De Nadai).

Os homenageados com a medalha de mérito “Profissionais da Saúde do Ano” 2026:

Adriana Paula de Souza Mota

Atua como técnica de enfermagem há 26 anos, acumulando ampla experiência em diversas áreas da saúde. Há seis anos é proprietária da Clínica Espaço Bem-Estar Vacinas. Ao longo de sua trajetória, encontrou sua vocação na Pediatria, na UTI Neonatal e na área de imunizações, onde se destacou pelo cuidado humanizado e excelência profissional.

Alan Wagner Gabriel Filho

Fisioterapeuta com pós-graduação em Medicina do Esporte e Atividade Física e especialização em Fisioterapia Esportiva. Trabalha desde 2015 no Palmeiras, iniciando nas categorias de base e, desde 2019, atuando na equipe profissional, com destaque na prevenção de lesões, reabilitação e suporte ao desempenho esportivo, tendo sido parte da comissão técnica que conquistou diversos títulos nacionais e internacionais.

Ariane Roberto dos Santos

Ingressou na área da saúde em 2003, como técnica de enfermagem. Graduada em enfermagem, passou a atuar no Hospital Municipal de Americana, onde construiu uma sólida carreira. Pós-graduada em Nefrologia e com especialização em Auditoria em Saúde. Atualmente, após 14 anos de dedicação à instituição, exerce o cargo de coordenadora do setor de hemodiálise.

Bruna Busnardo

Enfermeira há 23 anos, atua como emergencista no SAMU há 14 anos, dedicando-se diariamente ao atendimento de urgências e emergências. Além de sua atuação prática, compartilha conhecimento por meio de uma página no Instagram, onde orienta leigos e profissionais de enfermagem sobre primeiros socorros e situações emergenciais.

Camilla Rocha Rodrigues

Formada em Fisioterapia, atua na área clínica desde 2011. Recentemente, especializou-se em Saúde da Mulher e mantém constante busca por atualização profissional, visando oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes. Ao longo de sua carreira, prioriza um atendimento humanizado, respeitando as necessidades individuais de cada pessoa.

Claudia Salhab Canfour

Formada em Medicina em 1994, realizou residência em Cirurgia Geral no Hospital Centro Médico de Campinas. Pós-graduada em Coloproctologia, Cirurgia Geral e Laparoscopia. Iniciou sua atuação em Americana em unidades de saúde do município. Desde 2000, mantém consultório privado em Americana, consolidando uma trajetória marcada pela dedicação e excelência no atendimento.

Edson Moisés Polezi

Formado em Medicina em 1978, especializou-se em Psiquiatria e, em 1980, inaugurou seu próprio consultório em Americana. Atuou no antigo posto médico da Mathiensen e integrou a equipe do CAPS Arte e Vida. Em 1983, tornou-se o primeiro diretor clínico do Hospital Seara. Atualmente, é médico auditor concursado na secretaria municipal de Saúde.

Gislaine Marabin da Silva

Formada em Enfermagem, atua há 8 anos na área de Medicina Preventiva “Viver Bem”, da Unimed. Ao longo de sua trajetória profissional, acumulou experiências como cuidadora, além de atuação em laboratórios ocupacionais, clínicas de terapia renal e hospitais, consolidando uma carreira marcada pela dedicação e compromisso com o cuidado à saúde.

Henrique Alves Ferreira de Alencar

Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente atua no Pronto Atendimento do Zanaga e na UPA Dona Rosa, dedicando-se ao atendimento de urgência e emergência, colocando sua formação e experiência a serviço da população.

Janine Sousa Teles

Enfermeira com mais de 20 anos de experiência na área da saúde, possui MBA em Gestão em Saúde e diversas pós-graduações, com destaque para Urgência e Emergência, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Atenção Primária com ênfase na Estratégia de Saúde da Família e Saúde Pública com foco em Vigilância em Saúde. Atualmente, é Coordenadora da UPA São José.

Lígia Cristina da Silva da Cruz

Graduada em Psicologia, é pós-graduanda em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, além de possuir formação em Psicopatologia. Desde 2022, atua em consultório próprio, com prática voltada ao desenvolvimento infantil, TDAH, ansiedade e autoestima, fundamentada na Terapia Cognitivo-Comportamental.

Marcelo Zavaloni Melotti

Formado em Medicina em 1991, com residência em Ortopedia, atua em Americana desde 1993. No mesmo ano, ingressou no Hospital São Francisco. Também atuou por seis anos no Hospital Municipal de Americana e, desde 1996, integra o corpo clínico da Unimed. Atualmente, é sócio-proprietário do Instituto 5inco, consolidando uma carreira marcada pela experiência e dedicação à área médica.

Marjorie Dubin Milani

Biomédica esteta e empresária na área da saúde, atua com foco em estética avançada e bem-estar. É CEO da MyClinic, especializada em harmonização facial e corporal e tecnologias aplicadas ao cuidado. Já impactou mais de 5.000 vidas por meio de seus atendimentos e da formação de profissionais.

Regiane Zermiano Bolzan

Ingressou na saúde pública após aprovação em concurso para Técnica de Enfermagem da Prefeitura. Especializada em Neuropsicopedagogia, atuou na ESF Zanaga, UBS Cariobinha, ESF Praia Azul e, em 2015, transferiu-se para o CAPS Infantil. Atualmente, exerce a função de gerente da UBS/ESF Mathiensen, destacando-se pela responsabilidade, sensibilidade e liderança.

Renata Aparecida Pacifico Penachione

Formada em Técnica de Enfermagem e especializada em Enfermagem do Trabalho, é servidora pública desde 2012, com sólida trajetória no Hospital Municipal e atuação em setores de alta complexidade, como Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e UTI Adulto. Desde 2023, integra o serviço de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (192), destacando-se pelo comprometimento e dedicação ao cuidado com a população.

Ricardo Andrade Diacov

Cirurgião vascular, atua em Americana desde 1996. Trabalhou por 15 anos no Hospital Municipal e outros 25 anos pela Clínica São Lucas. No Hospital São Francisco, exerce suas atividades há 25 anos, sendo, desde 2015, chefe do serviço de Cirurgia Vascular. Desde 2011, também integra o corpo clínico da Unimed, consolidando uma carreira marcada pela experiência e dedicação à saúde.

Sibila Weidman

Médica Veterinária, é pós-graduada em Dermatologia Veterinária e proprietária da Dermatopet Americana, clínica especializada na área, onde já realizou mais de 2.600 atendimentos. Também atua na capacitação profissional, ministrando palestras e cursos, e mantém compromisso com a causa animal, contribuindo com o tratamento de animais resgatados de maus-tratos.

Valeska Zanetti

Nutricionista desde 2012, possui experiência em áreas como nutrição estética, emagrecimento e atuação em cozinhas industriais. Atua há dois anos na UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Americana), onde se dedica ao acompanhamento de pacientes oncológicos, oferecendo um atendimento humanizado, individualizado e baseado em constante atualização científica.