A Vigilância Sanitária de Americana iniciou ações de fiscalização do Caso Ypê. Profissionais foram aos supermercados do município após a determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de produtos da marca Ypê.
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A medida foi anunciada nesta quinta-feira (7) e abrange lava-louças (detergente), sabões líquidos para roupas e desinfetantes de todos os lotes com numeração final 1, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).
Durante a ação, os fiscais da Vigilância orientam os estabelecimentos a retirarem das gôndolas os produtos suspensos, para que posteriormente sejam recolhidos pela empresa fabricante.
A decisão da Anvisa foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo na última semana.
Segundo a agência, durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).
“As equipes de fiscalização estão nas ruas para garantir que a determinação da Anvisa seja cumprida com rigor, protegendo a saúde do consumidor americanense. O foco principal é orientar os comerciantes sobre a retirada imediata desses lotes específicos das prateleiras, assegurando que nenhum produto com potencial risco de contaminação chegue às residências da nossa cidade”, explicou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.
De acordo com a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
Produtos suspensos Caso Ypê:
Somente os lotes que terminam com o número 1 dos produtos abaixo estão afetados:
Lava-louças Ypê Clear Care
Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
Lava-louças Ypê
Lava-louças Ypê Toque Suave
Lava-louças Concentrado Ypê Green
Lava-louças Ypê Clear
Lava-louças Ypê Green
Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac
Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava roupas líquido Tixan Ypê Green
Lava roupas líquido Ypê Express
Lava roupas líquido Ypê Power Act
Lava roupas líquido Ypê Premium
Lava roupas Tixan Maciez
Lava roupas Tixan Primavera
Lava roupas Tixan Power Act
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de Uso Geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ypê
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