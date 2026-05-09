A Vigilância Sanitária de Americana iniciou ações de fiscalização do Caso Ypê. Profissionais foram aos supermercados do município após a determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de produtos da marca Ypê.

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A medida foi anunciada nesta quinta-feira (7) e abrange lava-louças (detergente), sabões líquidos para roupas e desinfetantes de todos os lotes com numeração final 1, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

Durante a ação, os fiscais da Vigilância orientam os estabelecimentos a retirarem das gôndolas os produtos suspensos, para que posteriormente sejam recolhidos pela empresa fabricante.

A decisão da Anvisa foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo na última semana.

Segundo a agência, durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).

“As equipes de fiscalização estão nas ruas para garantir que a determinação da Anvisa seja cumprida com rigor, protegendo a saúde do consumidor americanense. O foco principal é orientar os comerciantes sobre a retirada imediata desses lotes específicos das prateleiras, assegurando que nenhum produto com potencial risco de contaminação chegue às residências da nossa cidade”, explicou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

De acordo com a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Produtos suspensos Caso Ypê:

Somente os lotes que terminam com o número 1 dos produtos abaixo estão afetados:

Lava-louças Ypê Clear Care

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê Toque Suave

Lava-louças Concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac

Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava roupas líquido Tixan Ypê Green

Lava roupas líquido Ypê Express

Lava roupas líquido Ypê Power Act

Lava roupas líquido Ypê Premium

Lava roupas Tixan Maciez

Lava roupas Tixan Primavera

Lava roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

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