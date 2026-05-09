Morreu esta sexta-feira o locutor Giu, Giuliano Faccio, da Educadora FM de Campinas. Ele tinha 55 anos e a emissora e a esposa publicaram homenagens nas redes sociais.

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Hoje a família Educadora FM se despede com carinho e gratidão de nosso querido Giu, Giuliano Faccio, um dos melhores profissionais que já passaram pelos nossos microfones.

Ficam sua amizade, seu talento, sua força e o amor pelo rádio que marcou nossa história.

Você estará conosco sempre que o microfone abrir. Obrigado por tudo, Giu.

Locutor Giu, homenagem da esposa

Com imensa tristeza comunico o falecimento do meu amado Giu. Ele lutou com muita força e coragem até o fim, e agora descansou. Agradeço profundamente todas as orações, mensagens, carinho e apoio que recebemos nesse período tão difícil. Peço que continuem nos colocando em suas orações para que Deus nos dê força e conforto neste momento de tanta dor.

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