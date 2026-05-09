Prefeitura e CMDCA promovem no Teatro Municipal palestra em alusão ao Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a especialista Anna Luiza Calixto

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), realizou nesta quarta-feira (06/05) uma palestra para profissionais que atuam na rede protetiva local. O evento aconteceu no Teatro Municipal e reuniu equipes de escolas municipais, estaduais e privadas, além de representantes de instituições sociais e de serviços públicos.

A convidada para conduzir as discussões, Anna Luiza Calixto, desenvolveu a temática “Faça Bonito: práticas intersetoriais de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes”, propondo estratégias de prevenção, acolhimento e articulação entre diferentes setores, como Assistência Social, Educação, Saúde e Justiça.

Na abertura do evento, o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, manifestou sua preocupação com o aumento dos casos de violência infantil, ressaltando a necessidade de envolvimento de toda a sociedade nesta causa. profissionais da rede de proteção, que estão na linha de frente todos os dias.

Importância em Nova Odessa

“Proteger a infância não é tarefa só do Conselho Tutelar, só da escola, só da mãe ou do pai. É tarefa de todos, do motorista do ônibus, do vizinho, do professor, do médico, do policial, do prefeito. Por isso, estamos aqui, não apenas para lembrar, mas para agir”, afirmou.

A ação integra as atividades do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento desse grave problema social. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância da denúncia e da proteção integral dos mais vulneráveis, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal.

Dados do Disque 100 indicam que, no Brasil, a cada hora quatro crianças são vítimas de violência sexual, e estima-se que apenas 7% dos casos sejam denunciados. Iniciativas como a palestra promovida pela Prefeitura e o CMDCA reforçam o compromisso do poder público e da sociedade em romper esse ciclo e garantir os direitos da infância e da adolescência.