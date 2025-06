CDHU Móvel em Americana

O CDHU Móvel, unidade itinerante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, atendeu 261 mutuários em Americana entre sexta-feira (6) e sábado (7). A ação foi realizada no Centro Comunitário do Jardim Mário Covas e intermediada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em parceria com o Programa Casa Paulista.

O serviço ofereceu atendimento presencial a proprietários de imóveis da CDHU, permitindo a resolução de pendências contratuais, dúvidas e outros procedimentos de forma prática e acessível.

“A unidade itinerante proporcionou conforto e agilidade no atendimento às famílias, com acompanhamento da equipe técnica da Prefeitura. Foi um trabalho de parceria em prol da população”, destacou o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

Durante o plantão, foram oferecidos serviços como regularização financeira e contratual, emissão de boletos, acordos e reacordos de dívida, revisão de prestações, quitação e amortização, transferência de titularidade e orientação jurídica.

