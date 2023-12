Ceia de Natal: política e fofoca serão temas proibidos, dizem brasileiros

No próximo dia 25, quem pretende falar de política, religião ou até mesmo fofocas sobre celebridades correrá o sério risco de entrar nos chamados “assuntos proibidos” do Natal — e quem diz isso são os próprios brasileiros. Isso porque, ao serem entrevistados este mês pela plataforma Preply, internautas de todo o país deixaram claro: estes são, definitivamente, os temas que mais pretendem evitar durante a ceia que se aproxima. Os tópicos favoritos, por outro lado, são os ditos mais “leves”… e contemplam as viagens, memes e receitas culinárias.

Para desvendar as interações e expectativas da população para a data, nos últimos dias, centenas de pessoas de todas as regiões do Brasil puderam revelar à plataforma as possíveis temáticas que levarão para as celebrações natalinas com amigos e familiares, bem como aquelas que também adorariam escutar dos demais. Em contrapartida, os respondentes também foram questionados a respeito dos assuntos que provavelmente os farão respirar fundo e fingir que não ouviram ao longo da ceia.

Principais conclusões

Viagens (65,4%) são o assunto “queridinho” para as conversas natalinas em 2023;

Também fazem parte do top 5 temas como histórias de família (52,8%), resoluções para 2024 (32,8%) e piadas e memes (31,6%);

5 em cada 10 entrevistados elegeram política, economia e sociedade como os tópicos mais delicados (e evitados!) no dia 25.

Planos de viagem são o assunto favorito para o Natal

Se você é mais um dos aficionados por viagens, saiba que a próxima ceia de Natal promete: de acordo com mais de 65% dos entrevistados pela Preply, esse é o assunto principal sobre o qual gostariam de conversar durante a confraternização familiar.

Lugares favoritos, curiosidades turísticas e dicas úteis são alguns dos tópicos que, ao que sugerem os respondentes, aproximarão ainda mais os convidados — que já podem esperar muitas perguntas sobre os próximos destinos para o ano de 2024.

Isso não significa, de toda forma, que as boas e velhas histórias de família ficarão em segundo plano no próximo dia 25, como deixam claras as respostas à plataforma. Afinal, das brincadeiras de infância aos perrengues da vida adulta, Natal não é Natal sem as muitas memórias coletivas relembradas a cada novo ano, o assunto favorito de 5 em cada 10 entrevistados.

Junto dessas lembranças mais que especiais, oportunidades de compartilhar as resoluções para o próximo ano (32,8%), piadas e memes (31,6%) e certas receitinhas culinárias (29,4%) também não vão faltar, haja vista a quantidade de pessoas que afirmaram mal esperar para explorar tais tópicos na companhia dos que amam. A hora de se preparar, portanto, é agora: vale dar uma conferida no que viralizou na internet nos últimos, trazer para a mesa seus segredos na cozinha e, porque não, ir selecionando, da lista das metas para 2024, aquelas que merecem ser divididas com as outras pessoas.

Natal sem política: por uma ceia longe dos “climões”

Para evitar que as famosas “tortas de climão” sejam o prato principal na próxima ceia de Natal, à Preply, pessoas de todo o país tiveram a chance de revelar os verdadeiros “assuntos proibidos” — ou seja, tudo aquilo que tende a exaltar os ânimos dos envolvidos a ponto de estragar uma data tão simbólica.

O pódio, como era de se esperar, não deu outra: debates envolvendo política, economia e vida em sociedade, um problema para 5 em cada 10 respondentes.

Não são apenas eles, aliás, os grandes responsáveis por tornar a ceia natalina um desastre de acordo com os internautas, entre os quais 40,8% destacou que gostaria de evitar tocar em problemas, desafios e questões pessoais.

Embora a resposta tenha vindo sem justificativas, não parece difícil imaginar o porquê: para manter o clima festivo da data, até mesmo psicólogos recomendam que as pessoas troquem os papos a respeito dos próprios dilemas por conversas leves, que de alguma forma reforcem sentimentos como amor, esperança e o viver em união.

Mas e quanto a aquela fofoquinha básica, seja sobre a vida de conhecidos ou pessoas famosas: está liberado levá-las para a mesa de Natal no dia 25? A resposta, de acordo com aproximadamente 40% dos entrevistados, é um curto e grosso “não”. Afinal, mesmo quando não dizem respeito aos envolvidos na celebração, até os mais simples fuxicos “inocentes” são capazes de desviar o foco dos sentimentos positivos — o que, definitivamente, não contribui em nada para o propósito da celebração.

Metodologia

Entre 13 e 14 de novembro, foram entrevistados 500 brasileiros de todas as regiões do país no intuito de compreender um pouco mais sobre a comunicação dos brasileiros durante a ceia de Natal deste ano. Para tal, os respondentes responderam a duas diferentes questões, cada qual envolvendo seus temas favoritos e os possivelmente evitados durante as celebrações natalinas do dia 25. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.

Sobre a Preply

A Preply é uma plataforma online de aprendizagem de idiomas que conecta professores a centenas de milhares de alunos em 180 países em todo o mundo. Atualmente, mais de 40.000 tutores ensinam mais de 50 idiomas, impulsionados por um algoritmo de aprendizado de máquina que recomenda os melhores professores para cada aluno. Fundada nos Estados Unidos, em 2012, por três fundadores ucranianos, Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, a Preply cresceu de uma equipe de três pessoas para uma empresa com mais de 600 funcionários de 62 nacionalidades diferentes, com escritórios em Barcelona, ​​Nova York e Kiev.

LEIA TAMBÉM: É possível comer bem e se manter saudável nas festas de final de ano?

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP