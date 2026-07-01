Centro Integrado da Mulher é revitalizado em Sumaré

Obras incluem pintura, troca do telhado, adequação de salas e ampliação da área de fisioterapia pélvica; atendimentos continuam durante o período

A Secretaria de Saúde de Sumaré iniciou nesta semana a revitalização do Centro Integrado da Mulher (CIM). A intervenção tem como objetivo modernizar a estrutura da unidade, ampliar o conforto das pacientes e oferecer melhores condições de trabalho às equipes.

As melhorias incluem pintura interna e externa, troca do telhado, adequação das salas de atendimento e ampliação da sala de fisioterapia pélvica. A previsão é que a obra seja concluída até o dia 10 de julho.

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Durante a execução dos serviços, o atendimento à população será mantido. No entanto, a Secretaria de Saúde informa que poderão ocorrer ajustes pontuais na agenda de consultas e procedimentos, conforme o andamento da obra.

De acordo com a coordenadora do Centro Integrado da Mulher, Viviane Silva, a revitalização representa um avanço importante para a assistência prestada às mulheres do município. “Essa revitalização garante um ambiente mais seguro, confortável e acolhedor para as pacientes e também melhores condições de trabalho para a equipe. Pedimos a compreensão da população durante esse período, pois as melhorias trarão benefícios para todas as mulheres atendidas no CIM.”, destacou a coordenadora.

CIM

O CIM oferece atendimentos essenciais à saúde da mulher, como consultas especializadas em mastologia, ginecologia, obstetrícia, nutricionista e fisioterapia pélvica. Também seguem disponíveis exames de ultrassonografia, inserção do Implanon e DIU (Dispositivo Intrauterino) Mirena.

O fluxo de atendimento é referenciado, as mulheres são encaminhadas ao CIM pelas USFs (Unidades de Saúde da Família). Para mais informações ou orientações sobre agendamento, é recomendado procurar a unidade de saúde mais próxima.

O CIM está localizado na Avenida 3M, ao lado do Ambulatório de Especialidades.

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