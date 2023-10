Centro de Americana terá novo ponto de táxi com 5 vagas

A Prefeitura de Americana inicia no domingo (29) a construção de cinco vagas no novo ponto de táxi da Avenida Antônio Lobo, paralelo ao terminal de ônibus, entre o calçadão e a Rua 12 de Novembro, no Centro.

“É um desejo antigo dos taxistas que estão no calçadão desde a construção do novo terminal. Vamos construir um local mais adequado e com melhores condições para esses profissionais”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

LEIA TAMBÉM: Centro de Americana vai ganhar Catedral da Igreja Universal

Para a realização da obra, o trecho entre o calçadão e a Rua 12 de Novembro terá apenas uma faixa de rolamento para os veículos. A outra faixa será interditada e sinalizada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

A Utransv pede atenção aos motoristas que trafegam no local. “Pedimos paciência aos motoristas nesse período da obra e muito cuidado com os pedestres”, ressalta o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Em caso de chuva, o início da obra será adiado e reprogramado pela Sosu.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP