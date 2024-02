O custo da cesta básica deu salto em janeiro.

O Observatório PUC-Campinas divulgou o resultado da análise de variações de preços na cidade de Campinas referente ao mês de janeiro de 2024. O estudo é coordenado pelo Prof. Me. Pedro de Miranda Costa.

“No primeiro mês do ano a Cesta em Campinas sofreu alta importante, de 3,55%, atingindo o valor de R$ 739,38. Esse avanço acompanhou o ocorrido em outras capitais do país que, em sua maioria, também apresentaram alta”, disse o Prof. Pedro.

Considerando-se o custo da cesta e a preconização de que o salário-mínimo seja suficiente para a aquisição de três cestas, o valor do “Mínimo” necessário deveria ser de R$ 2.218,14. Considerando o salário-mínimo real, já com o valor atualizado de R$ 1412,00, esse é comprometido em 52,4% para aquisição da cesta.

Trata-se da terceira alta consecutiva desde outubro do último ano em Campinas, acumulando nesse período uma variação de 7,01%. Dos 13 itens pesquisados, 8 apresentaram aumento em seus preços.

Entre as altas se destacam da batata (24,69%), do feijão (11,50%) e do arroz (7,29%). Este último teve nos últimos seis meses uma variação acumulada de 27,23%. Apresentaram recuos importantes os preços da manteiga (variação de -2,76%) e da farinha (-3,80%).