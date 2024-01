Cézar Ramos deve ser anunciado como

novo presidente do Avante em Americana esta semana. O evento está marcado para o próximo dia 2, quinta-feira.

A promessa é do coordenador estadual do partido Edvaldo Brito. O partido deve apoiar o projeto do empresário Ricardo Molina (Republicanos) na disputa pela prefeitura da cidade. Em um vídeo que circulou este sábado, Brito anunciou CR como novo presidente do Avante.

Brito esteve reunido com Molina na semana passada e, juntos, os dois fizeram o anúncio da troca de comando do partido. O Avante estava com o advogado Zé Odécio e tem em suas fileiras a vereadora Nathália Camargo.

Ao NM, Odécio disse que nada havia sido informado de mudança e que a nominata do partido indica seu nome como presidente

Cézar Ramos é filho do ex-vereador Davi Ramos e nos últimos anos atuou em assessoria em Piracicaba e esteve muito próximo ao deputado federal Saulo (PSD).

