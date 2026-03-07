Artista se apresenta acompanhado pela Nova Banda Jovem de Hortolândia, no Centro de Eventos A Poderosa, às 20h; festival integra Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura

Um artista múltiplo que transita pela música, poesia e dialoga com o Brasil e o mundo. Assim é, resumidamente, Chico César. O cantor, compositor, músico e poeta é a atração do festival Vozes da MPB, neste sábado (07/03). Ele irá se apresentar, às 20h, acompanhado pela Nova Banda Jovem de Hortolândia, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado no Jardim Santa Izabel. O festival integra a Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura. A programação pode ser acessada por meio deste LINK.

A proposta do festival é mostrar a diversidade da música brasileira. O público terá a oportunidade de conferir quatro artistas de gerações, estilos e vozes distintas.

Chico César é um dos expoentes da geração dos anos 1990 da MPB. Nascido na em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, formou-se em jornalismo na capital João Pessoa. Aos 21 anos, foi para a cidade de São Paulo, onde começou sua carreira e a formar um público cativo. Nessa época, entre um show e outro nos palcos da noite paulistana, conheceu Zeca Baleiro, também em início de carreira. Juntos, iniciaram uma produtiva parceria/amizade que se mantém até hoje. Em 1991, fez uma turnê na Alemanha, que lhe deu projeção também no cenário internacional.

O artista fez sucesso já com o primeiro disco “Aos vivos”, de 1995, no qual gravou as músicas “Mama África”, “À primeira vista” e “Mulher eu sei”. Chico César tem um carinho especial por sua cidade natal. Ao lado da família, amigos e moradores, ele foi até Catolé do Rocha para gravar o clipe de “Mama África”, que se tornou um momento icônico de sua carreira.

A consagração em âmbito nacional veio com o disco seguinte, “Cuscuz clã”, lançado em 1996. Um de seus trabalhos mais recentes é “Ao arrepio da lei”, de 2024, disco no qual Chico César retoma a parceria com Zeca Baleiro.

Ao longo de sua carreira, Chico César também ampliou as fronteiras de seu trabalho para além do Brasil, realizando gravações e shows em outros países. Em 2002, o artista foi para Londres gravar o quinto disco, “Respeitem meus cabelos, brancos”, com produção do britânico Will Mowatt, conhecido por seu trabalho com o grupo Soul II Soul. Já em seu disco “Vestido de amor”, de 2022, Chico César contou com as participações dos consagrados músicos africanos Salif Keita e Ray Lema.

Chico César é também um requisitado compositor de sucesso. O artista já teve músicas suas gravadas por Daniela Mercury (“À primeira vista”), Maria Bethânia (“A força que nunca seca”), Elba Ramalho (“Prosa impúrpura do Caicó”), Zelia Duncan (“Esporte fino confortável”) e Gal Costa (“Quando eu fecho os olhos”).

Quando não compõe, Chico César também dedica-se à literatura. O artista já tem quatro publicados, “O agente laranja e a maçã do amor” (literatura infantil), “Versos pornográficos”, “Cantáteis” (livro e audiolivro) e “Rio sou Francisco”.

NOVA BANDA JOVEM A Nova Banda Jovem de Hortolândia é um dos grupos vinculados ao (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia, unidade de ensino e formação musical da Prefeitura.

O grupo já existia anteriormente, e seu projeto foi retomado em 2023. Atualmente, a Nova Banda Jovem é formada por 40 alunos do CEM. Desde então, o grupo já fez apresentações antológicas na cidade ao lado de artistas consagrados como Roberta Campos, Vitor Kley, Jorge Vercillo e Fauzi Beydoun (vocalista da banda Tribo de Jah).

Antes de Chico César, o público irá conferir também apresentações das artistas locais Isabella Valentina e Ju Peres. O festival Vozes da MPB termina neste domingo (08/03), com o show de Maria Gadú.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Serviço – festival Vozes da MPB:

Data: 07 e 08/03

Horário: a partir das 17h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Ercílio Antônio Meira, s/nº, Jardim Santa Izabel

Data: 07/03 (sábado)

18h – Isabella Valentina

18h40 – Ju Peres

20h – Nova Banda Jovem convida Chico César

