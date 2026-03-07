O ator barbarense Leandro Pontes, de 40 anos, integra o elenco do filme Dark Horse, produção biográfica que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem estreia prevista para setembro de 2026 nos cinemas. No longa, ele interpreta um policial, papel que exigiu presença cênica, postura e domínio corporal.

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, Pontes foi selecionado após participar de processos seletivos e testes presenciais. A produção tem direção de Cyrus Nowrasteh, roteiro do ex-secretário de Cultura Mario Frias e produção do ator mexicano Eduardo Verástegui. O protagonista será interpretado pelo ator americano Jim Caviezel.

O filme aborda principalmente a eleição presidencial de 2018 e o atentado a faca sofrido por Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), destacando a chamada “vitória improvável” do então candidato.

Leandro Pontes e sua carreira

Antes da carreira artística, Leandro Pontes trabalhou como garçom e atuou na área de segurança privada. Seus primeiros passos no meio artístico começaram em 2010, participando de desfiles e trabalhos com grandes marcas. Atualmente, ele concilia a atuação como empresário no ramo de segurança com a carreira no cinema.

