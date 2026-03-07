Definidos os participantes e os grupos do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª e da 2ª Divisão 2026, principal competição do futebol amador do município. A previsão é de que o campeonato tenha início no dia 18 de abril.

A competição da 1ª Divisão reunirá 13 equipes, divididas em dois grupos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de seus respectivos grupos, classificando-se para a segunda fase os quatro primeiros colocados de cada chave. O último colocado de cada grupo será rebaixado para a 2ª Divisão.

Os grupos foram definidos da seguinte forma: no Grupo A estão Grêmio Orquídeas (atual campeão da 1ª Divisão), Mollon FC (atual campeão da 2ª Divisão), Bosque FC, São Fernando, Zabani FC e Chapecoense SBO. Já o Grupo B é formado por Real Ferroviário, Linópolis City, Atlético Barbarense, Milionários, Tremendão, Esmeralda e Paysandú.

Na segunda fase, as oito equipes classificadas formarão dois novos grupos com quatro times cada. As equipes voltarão a se enfrentar dentro das chaves e os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as semifinais.

As semifinais serão disputadas em confrontos eliminatórios, de jogo único, entre os classificados dos grupos da segunda fase. Em caso de empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

A final também será realizada em partida única. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Vinicius Furlan, a expectativa é de mais uma grande edição do campeonato. “O futebol amador tem uma tradição muito forte em Santa Bárbara d’Oeste e mobiliza atletas, torcedores e famílias nos bairros. Estamos preparando mais um campeonato competitivo e bem organizado, valorizando os clubes e fortalecendo o esporte na cidade”, afirmou.

Mais informações sobre tabela de jogos, datas e locais das partidas serão divulgadas em breve pela Secretaria Municipal de Esportes.

Tradicional no calendário esportivo do município, o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª Divisão reúne equipes históricas, rivalidades locais e a participação ativa das comunidades, fortalecendo o esporte e incentivando a prática do futebol em Santa Bárbara d’Oeste.

Na edição de 2025, o Grêmio Orquídeas conquistou pela primeira vez o título da 1ª divisão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. A decisão foi disputada no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, onde a equipe venceu o Real Ferroviário nos pênaltis por 7 a 6, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

2ª DIVISÃO Amador

Já a 2ª Divisão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador 2026 também teve seus participantes e grupos definidos. O Grupo A será formado por Amigos Futebol é Resenha, Unidos Inocoop, Lunáticos, Porto FC e Roma. No Grupo B estão ADT, CAE FC, África, Planalto do Sol e Bernaboche. Já o Grupo C reúne São Joaquim, Migué FC, Real Brasília e Unidos Europa.

Na primeira fase da 2ª Divisão, avançam para a etapa seguinte as três primeiras colocadas dos grupos A e B, além das duas primeiras colocadas do grupo C. Serão rebaixados para a 3ª Divisão os últimos colocados de cada grupo.

Na segunda fase, as oito equipes classificadas se enfrentam dentro de seus grupos, avançando para a terceira fase os dois primeiros colocados de cada chave. As semifinais e a final serão disputadas em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, as partidas serão decididas nas cobranças de pênaltis.

