A Biblioteca Central, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, realizará no dia 24 de março (terça-feira), às 19 horas, mais uma edição do Círculo do Livro, que terá como destaque o “Bate-Papo com o Autor” com Marco Haurélio. A atividade integra os projetos “Nas Asas da Leitura” e “Semana dos Contadores de Histórias” e é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Os livros de Marco Haurélio estão disponíveis para empréstimo na Biblioteca Central. A proposta é aproximar leitores de todas as idades do universo da literatura de cordel, dos contos populares e da tradição oral brasileira, em um diálogo direto com um dos principais nomes contemporâneos do segmento.

Durante o evento, o público poderá conhecer mais sobre o processo criativo do autor, sua trajetória na literatura de cordel e sua atuação na preservação da cultura popular brasileira. Ao final do encontro, haverá o sorteio de um exemplar de obra do autor, com título a ser escolhido pela Biblioteca.

Sobre o autor

Marco Haurélio Fernandes Farias nasceu em Ponta da Serra, zona rural de Riacho de Santana (BA), e desde a infância conviveu com histórias tradicionais e com a poesia popular. Formado em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), dedica-se à pesquisa, catalogação e difusão da literatura de cordel e das narrativas folclóricas brasileiras.

Com mais de quarenta livros publicados entre cordéis, obras infantojuvenis e estudos da tradição oral, seu trabalho é reconhecido nacional e internacionalmente. Em 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Adaptação com a obra “Cordéis de Arrepiar: Europa”. Recebeu o Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel e o Troféu Baobá, além do Selo Cátedra Unesco da PUC-Rio para os livros “O Encontro da Cidade Criança com o Sertão Menino” (2018) e “A Jornada Heroica de Maria” (2019). Também conquistou o Selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) por “Contos Encantados do Brasil” (2022).

Entre suas obras estão títulos como “Contos Folclóricos Brasileiros”, “Contos e Fábulas do Brasil”, “O Príncipe Teiú e Outros Contos Brasileiros”, “Vozes da Tradição”, “Vamos Todos Cirandar”, “A Lenda do Saci-Pererê em Cordel”, “Os Três Porquinhos em Cordel”, “A Lenda do Batatão”, “O Encontro da Cidade Criança com o Sertão Menino” e “A Jornada Heroica de Maria”, entre muitos outros.

Serviço:

Círculo do Livro – Bate-Papo com o Autor: Marco Haurélio

Dia 24 de março (terça), às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Rua Campos Sales, 70, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP (ao lado do Terminal Urbano)

Evento gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição