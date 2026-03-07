Os trabalhos de desassoreamento do Rio Atibaia, realizados pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Rios Vivos, já alcançaram 27% de execução e devem beneficiar mais de 158 mil moradores.

Nesta sexta-feira (6), a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, realizou uma vistoria técnica no local para acompanhar o andamento das intervenções, que contam com investimento de R$ 1,5 milhão.

A intervenção prevê a limpeza e a desobstrução de aproximadamente 752 metros do leito do rio, com a retirada estimada de cerca de 20 mil metros cúbicos de sedimentos e materiais acumulados ao longo do tempo. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2025.

Com a remoção desses materiais, a capacidade de vazão do rio é ampliada, contribuindo para reduzir os impactos de chuvas intensas, especialmente em áreas urbanas mais suscetíveis a alagamentos.

Para Natália Resende, o desassoreamento é uma medida importante de prevenção para proteger a população. “O desassoreamento dos rios é uma ação essencial para reduzir o risco de enchentes e proteger as pessoas que vivem nas áreas urbanas próximas aos cursos d’água. Com o Programa Rios Vivos, o Governo de São Paulo investe em intervenções estruturantes que aumentam a capacidade dos rios, melhoram o escoamento das águas e trazem mais segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou.

A operação é coordenada pela Gerência do Tietê (Divisão do Médio Tietê) da SP Águas, Agência de Águas de São Paulo, e utiliza maquinário especializado para a retirada de sedimentos e detritos que comprometem o fluxo do rio.

As atividades estão concentradas em dois pontos considerados críticos: nas proximidades do campo de futebol da Alameda Amsterdam, no Parque das Nações, e na Rua Antônio da Silveira Cintra, na região da Vila Mira/Tanque.

Segundo o diretor da SP Águas, Nelson Lima, os benefícios do desassoreamento ultrapassam os limites do município. “A melhoria do escoamento da água contribui para o equilíbrio de toda a bacia hidrográfica, reduzindo impactos em diferentes pontos do sistema”, explica.



Programa Rios Vivos Rio Atibaia

Lançado em 2022 pelo Governo de São Paulo, o Programa Rios Vivos tem como objetivo recuperar a capacidade de vazão de rios e córregos por meio de ações de desassoreamento e limpeza. Desde o início da iniciativa, 415 trechos de cursos d’água já foram revitalizados em 187 municípios paulistas. Além de ajudar a reduzir enchentes, as intervenções também contribuem para melhorar a qualidade da água e ampliar a disponibilidade hídrica para abastecimento público, favorecendo o desenvolvimento urbano e econômico das cidades atendidas.

