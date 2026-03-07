Pesquisa Datafolha publicada neste sábado (7) confirma ascensão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno da disputa presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aponta os dois empatados dentro da margem de erro.
O levantamento mostra Lula com 46% das intenções de voto contra 43% de FB. Ambos estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
O levantamento foi feito entre 3 e 5 de março com 2.004 eleitores brasileiros e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.
Flávio em alta
A pesquisa consolida o crescimento do senador como o nome na disputa contra Lula. Na última pesquisa Datafolha, realizada em dezembro do ano passado, a diferença entre os dois era de 15 pontos percentuais com o petista registrando 51% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 36%.
