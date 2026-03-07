A atriz global Monique Alfradique foi apontada esta semana como a ‘namorada secreta’ do empresário Daniel Vorcaro, preso depois do escândalo do Banco Master.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Mensagens supostamente encontradas no celular do empresário Daniel Vorcaro e atribuídas a ele, analisadas na CPI do INSS, citariam a atriz Monique Alfradique.
Em um dos registros divulgados, o contato ligado à artista aparece salvo como “Alan do TI”.
Global nas conversas
As conversas também mencionam a contratação de dezenas de modelos para festas privadas.
A atriz, que está no ar na novela Êta Mundo Melhor!, não comentou o caso. As investigações seguem em andamento.
Leia + sobre diversão e arte