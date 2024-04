Prefeito de Americana, Chico classifica ‘TOP 5’ obras do mandato

O NM perguntou o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), quais as 5 obras que considera as principais realizadas em seu mandato até o momento. Esse é o último ano de Chico à frente da prefeitura, mas ele disputará as eleições em outubro e tentará a reeleição para mais 4 anos no comando do município.

O NM pediu ao prefeito apenas obras e não ações ou programas do governo. Veja o TOP 5 indicado por Chico:

1 – Unacon (Centro Oncológico de Americana)

2 – Remodelação viária do Portal (todo o trânsito do Portal de entrada da cidade foi repensado e remodelado, além de novo asfalto e paisagismo)

3 – Reforma da Maternidade (a maternidade do Hospital Municipal de Americana estava sem grandes intervenções há 40 anos)

4 – Recape e pavimentação de 156 vias (até o momento, Americana atinge 800 mil m² de asfalto novo)

5 – Novos reservatórios de água e troca de redes (Jardim Ipiranga, Santa Catarina, Cidade Jardim (prontos) – São Vito e Parque Gramado (em construção) – todos com 2,1milhões de litros cada)