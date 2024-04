A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) começou a traçar

os rumos da campanha para vereador em Santa Bárbara d’Oeste este ano. O grupo hoje tem a vereadora Esther Moraes (PV), que vem para a reeleição.

Abaixo nota enviada para a imprensa nesta terça-feira.

Na data de 13 de abril de 2024, a Federação Brasil da Esperança realizou seu primeiro encontro após o fechamento da janela partidária com os presidentes e representantes dos partidos PV-PT e PCdoB. Onde uma Comissão foi definida para atuar em nome da Federação, que nesse ano tem a presidência do partido PCdoB mas garante que todas as decisões serão tomadas conjuntamente e a partir de um amplo debate. Essa Comissão será composta pelos presidentes dos partidos que integram a federação: sendo o PCdoB presidido por Jorge Silva, o PT por Luís Vanderlei Larguesa e o PV por Esther Moraes. Leia + sobre política regional Nesse primeiro encontro a certeza é uma só: juntar todas as forças democráticas para tirar nossa cidade das mãos da extrema direita e propor um caminho ao povo barbarense viável, democrático e que debata os reais interesses de nosso município, por isso foi definido que a federação Brasil da Esperança analisa a possibilidade do lançamento de candidatura própria majoritária, porém está aberta ao diálogo com partidos e coligações progressistas que tenham compromisso com a Democracia.

Além disso, teremos uma chapa completa de 20 candidatos a vereadores que irão disputar o pleito eleitoral desse ano, as próximas semanas serão de muito diálogo, preparação e debate em busca da Santa Bárbara d’Oeste que acreditamos.

