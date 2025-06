Após a confirmação de dois casos de chikungunya pela Vigilância Epidemiológica de Sumaré na última semana, o Controle de Arboviroses intensificou as ações contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na sexta-feira (6), o município contou com a parceria da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) nos trabalhos de combate ao mosquito no Jardim Maria Antônia.

Os agentes de endemias, juntamente com a equipe da Sucen, realizaram visitas casa a casa, busca ativa por casos suspeitos e confirmados, verificação de quintais, aplicação de larvicidas quando necessário, retirada de materiais inservíveis e entrega de telas milimétricas para proteção contra o mosquito.

Também foram realizadas orientações aos moradores sobre os sintomas das arboviroses e as medidas preventivas para evitar a proliferação do Aedes aegypti. As ações de controle são essenciais para conter a transmissão das doenças. No entanto, a participação da população é fundamental, como manter os quintais limpos e eliminar possíveis criadouros ajuda a evitar o desenvolvimento de novas larvas.

Outras ações

Ainda na sexta-feira (6), outros agentes de endemias realizaram a nebulização costal no Jardim Picerno e visitas às residências do Jardim Manchester e Jardim Ipiranga.

Para conter a proliferação do mosquito, os agentes também realizaram ações nos Pontos Estratégicos (PE), que incluem locais propícios ao acúmulo de água, como borracharias, ferros-velhos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais. Durante as visitas aos bairros Jardim Picerno e Bordon, foram realizadas pulverização de inseticida, aplicação de larvicidas e eliminação de criadouros do Aedes aegypti. Os proprietários desses locais receberam orientações sobre as medidas preventivas e se comprometeram a manter os ambientes livres de focos do mosquito.

“É muito importante que a população receba bem nossas equipes e continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. Reforçamos também a importância da destinação correta dos resíduos, evitando o descarte irregular em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Até o momento, foram registradas 8.344 notificações de dengue no município, das quais 5.132 foram confirmadas como casos positivos. Desses, 13 evoluíram para óbito em decorrência da doença. Também foram confirmados dois casos de chikungunya no município. Os pacientes já se recuperaram e receberam alta médica.

