Se chove forte e a chuva atrapalhou o trânsito na região, o Hospital Municipal de Americana foi alvo de água na ala de pediatria na manhã desta terça-feira. Um vereador da cidade foi ao local e registrou as goteiras em vídeo.

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O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, informa que, em razão das fortes chuvas registradas entre a noite desta segunda-feira (31) e a madrugada desta terça (1º), foi identificado o deslocamento de uma telha no telhado do Pronto-Socorro Infantil.

Por medida de segurança, o setor foi temporariamente isolado para a realização dos reparos necessários, e o atendimento do Pronto-Socorro Infantil está sendo direcionado para o Pronto-Socorro Adulto. A medida será mantida durante todo o período de manutenção, para assegurar a continuidade da assistência aos pacientes.

O Hospital Municipal reforça que a medida visa garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais e pede a compreensão da população. A unidade reitera seu compromisso com a prestação de uma assistência de excelência.

Gualter Amado (PDT), um dos poucos nomes da oposição ao prefeito Chico Sardelli (PL), entrou na ala de pediatria e gravou um vídeo mostrando goteiras no setor.

Vídeo- chove na pediatria do HM Americana