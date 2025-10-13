Chris Flores começa a contagem regressiva para sua estreia na tela da Band. A partir desta segunda-feira (13), ela passa a comandar o Melhor da Tarde ao lado de Leo Dias e JP Vergueiro, com comentários de Thiago Pasqualotto. O vespertino vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h30.

Longe da televisão há dois anos, a comunicadora recebeu o convite com imensa satisfação. “Estava tranquila, me preparando para a qualificação do meu mestrado em História, quando o Leo Dias me telefonou. São mais de 20 anos de convivência porque trabalhamos juntos na revista Contigo!, durante a passagem dele como repórter da seção ‘Flagra’ na época em que eu atuava editora – ele brinca que eu era a chefe dele. Depois disso, nos reencontramos diversas vezes. Temos uma grande sintonia e respeito mútuo”, afirma.

Segundo a profissional, não precisou de muito tempo para que ela aceitasse a proposta. “A Band é uma casa que prioriza o conteúdo e tem cuidado e responsabilidade com a checagem, com o público, seja leitor, ouvinte ou telespectador. Não é à toa que os debates eleitorais começam aqui. É uma empresa que une credibilidade e acolhimento. Isso reflete os valores e princípios que carrego comigo”, avalia.

Chris celebra ainda o fato de poder estar mais próxima dos espectadores nesta nova fase. “Esse horário da tarde tem forte audiência feminina, que respeito profundamente e com quem tenho uma troca incrível, inclusive nas ruas. Estou feliz por ter plateia, porque adoro esse contato, o olho no olho, a participação. Prometo me dedicar 100%, como sempre fiz”.

Jornalista, apresentadora, historiadora e mestranda em História pela PUC-SP, Chris Flores iniciou a carreira em 1998 como assessora de imprensa, repórter e editora em publicações dos grupos Folha de S.Paulo e Editora Abril. Em 2004, estreou como colunista de celebridades em atrações da Record TV, onde mais tarde assumiu como âncora. Em 2016, encerrou o ciclo no canal para ingressar no SBT, permanecendo até 2023.

O Melhor da Tarde conta com a colaboração da LeoDias TV e é exibido de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h, na tela da Band, com transmissão simultânea no Bandplay e no canal oficial no YouTube.

