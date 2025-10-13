Festival de Música de Americana ocorre em novembro no CCL

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nos dias 21 e 22 de novembro, a primeira edição do “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana”, uma mostra musical que cria oportunidades de apresentação e divulgação de artistas, além de colaborar para a formação de público e a valorização da música. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Prefeitura de Americana, clicando no banner do evento, em www.americana.sp.gov.br. Toda a programação é gratuita.

O festival amplia o mapeamento de profissionais do cenário musical de Americana, garantindo uma programação que estimule o intercâmbio cultural entre diferentes formas musicais, proporcionando qualidade de vida e bem-estar social à comunidade.

Os principais objetivos do evento são o fomento à produção musical local, contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural e a criação de canais de difusão que valorizem a cultura da região, além de estimular o intercâmbio cultural e a formação de público com a criação de oportunidades de apreciação musical.

O “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana” é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Associação Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, a realização dos festivais, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, demonstra o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi em apoiar a cena cultural e os artistas de Americana. “Com grande satisfação, reforçamos nossa parceria com a produção artística de nossa cidade. A realização de festivais vai ao encontro de um anseio legítimo da comunidade, transformando demandas em ações concretas e fomentando cada vez mais a arte em nossa cidade”, disse.

COMO PARTICIPAR

Compositores e intérpretes de obras autorais de Americana, com idade igual ou superior a 18 anos, podem participar. Cada interessado deve inscrever três composições de autoria própria, enviando link com vídeo da execução das composições ao preencher o formulário disponível no site da Prefeitura.

Podem ser inscritas composições instrumentais e/ou canções em língua portuguesa ou idiomas indígenas. A inscrição deve ser feita pelo próprio compositor ou intérprete e, no caso de grupos ou bandas, o integrante deve citar os demais músicos participantes.

As músicas selecionadas serão executadas ao vivo pelos intérpretes presentes nos vídeos enviados, nos dias do festival. Ao todo, 10 selecionados se apresentarão no “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana”. Os finalistas ainda receberão um prêmio de R$ 1 mil por proponente.

