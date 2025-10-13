O grupo palestino Hamas libertou nesta segunda-feira (13/10) os reféns que mantinha presos desde a incursão em 7 de outubro de 2023, segundo informação das Forças de Defesa de Israel (FDI).
Todos os 20 reféns que se acredita estarem vivos foram libertados. Eles foram divididos em dois grupos: sete foram libertados no norte de Gaza no início da manhã e 13 foram libertados no sul de Gaza mais tarde. Os corpos dos que morreram ainda não foram entregues a Israel.
Em troca dos reféns, Israel libertará 250 prisioneiros palestinos e mais de 1,7 mil detidos. Os hospitais em Gaza estão se preparando para o retorno deles.
Hamas e EUA
A libertação dos reféns faz parte do plano elaborado pelos EUA para encerrar a guerra em Gaza. Os corpos dos reféns falecidos — que seriam até 28 no total — serão entregues posteriormente, disse o Hamas.
