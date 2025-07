Cidades Digitais: Nova Odessa lembrada pelo Prontuário Eletrônico na Saúde

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder recebeu nesta quinta-feira, 24 de julho, o prêmio Prefeito Inovador pela implantação do prontuário eletrônico na rede municipal de Saúde. O reconhecimento aconteceu durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Campinas, realizado em Sumaré. O evento reuniu prefeitos, gestores e especialistas para compartilhar experiências e discutir soluções tecnológicas voltadas à melhoria dos serviços públicos.

A implantação do prontuário eletrônico na rede de sáude de Nova Odessa significou um avanço na segurança dos dados, na agilidade do atendimento e na eficiência da gestão. Agora, os profissionais de saúde têm acesso imediato ao histórico clínico dos pacientes, facilitando diagnósticos e garantindo continuidade no cuidado, independentemente da unidade em que o cidadão for atendido.

Iniciativa

A iniciativa começou a ser elaborada em gestões anteriores, mas foi consolidada nos últimos anos pela atual administração, com a liderança da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a ferramenta está implantada no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, no Ambulatório de Especialidades, nas unidades de Pronto Atendimento e nas UBS’s, substituindo o uso do papel.

Segundo o prefeito Leitinho, esse reconhecimento é fruto de uma gestão comprometida com a inovação. “Investir em tecnologia é investir nas pessoas. O prontuário eletrônico melhorou o atendimento, trouxe mais transparência e qualidade na nossa rede pública de saúde”, afirmou o prefeito.

O Fórum de Cidades Digitais foi promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Sumaré, com o objetivo de destacar boas práticas em tecnologia e gestão pública.

