Subir escadas, chutar uma bola ou levantar-se de uma cadeira são movimentos que dependem de uma das articulações mais brilhantes e vulneráveis do corpo: o joelho. Ele nos dá a liberdade de correr e pular, mas sua força depende de uma rede de tecidos que trabalham em harmonia.

Quando surge uma dor ou instabilidade, muitos se perguntam: “O que segura meu joelho no lugar? Quantos ligamentos ele tem?”. Essa curiosidade é o primeiro passo para entender e proteger uma das articulações mais vitais para nossa qualidade de vida.

Neste artigo, vamos desvendar o papel dos “quatro guardiões” do joelho, apresentar outros ligamentos de suporte e oferecer um mapa prático para construir um joelho mais forte e resiliente.

Quantos ligamentos tem o joelho? Desvende os Ligamentos!

A resposta mais comum para a quantidade de ligamentos do joelho é “quatro”. De fato, quatro ligamentos principais são os grandes responsáveis pela estabilidade da articulação e os mais famosos em lesões esportivas. Eles conectam o fêmur (osso da coxa) à tíbia (osso da canela), garantindo que o joelho se mova de forma precisa.

No entanto, a resposta completa é mais complexa. O joelho é envolvido por uma rede de mais de uma dezena de ligamentos e estruturas de suporte. A anatomia os divide em extracapsulares (fora da cápsula articular) e intracapsulares (dentro dela). Essa rede inclui o ligamento da patela, o ligamento poplíteo oblíquo, o ligamento poplíteo arqueado e o complexo do canto póstero-lateral.

Essa teia de ligamentos trabalha em sintonia com os músculos para garantir um movimento seguro. Quando a estabilidade é comprometida por lesão ou fraqueza muscular, a carga sobre o joelho é distribuída de forma desigual.

Esse desequilíbrio é um dos principais fatores para o desenvolvimento de condições como a condromalacia patelar um desgaste na cartilagem da patela. A saúde dos ligamentos está, portanto, diretamente ligada à saúde de toda a articulação. A falha de um componente pode levar a padrões de movimento anormais, aumentando o atrito e o risco de artrose precoce. Entender essa dinâmica é o segredo para a longevidade do joelho.

Os 4 Guardiões do seu Joelho: Conheça os Ligamentos Principais

Quatro ligamentos principais são os protagonistas da estabilidade do joelho. Conhecer o papel de cada um é fundamental para entender e prevenir lesões.

1. Ligamento Cruzado Anterior (LCA): Atravessa o centro do joelho, impedindo que a tíbia (osso da canela) deslize para a frente em relação ao fêmur (osso da coxa) e controlando a rotação. É o ligamento mais comumente lesionado, especialmente em esportes com mudanças de direção súbitas, como futebol e basquete.

2. Ligamento Cruzado Posterior (LCP): Mais forte que o LCA, impede que a tíbia deslize para trás. É o principal estabilizador do fêmur com o joelho dobrado e suportando peso. Sua lesão é menos comum e geralmente ocorre por impacto direto na frente do joelho.

3. Ligamento Colateral Medial (LCM): Localizado na parte interna do joelho, impede que a articulação se abra para dentro (estresse em valgo). É frequentemente lesionado por golpes na parte externa do joelho, comuns em esportes de contato.

4. Ligamento Colateral Lateral (LCL): Situado na parte externa, previne que o joelho se abra para fora (estresse em varo). Suas lesões são menos frequentes, mas podem ser complexas por trabalharem em conjunto com outras estruturas.

Esses quatro guardiões formam um sistema dinâmico. Os ligamentos cruzados (LCA e LCP) gerenciam as forças de frente para trás e de rotação no centro da articulação. Os ligamentos colaterais (LCM e LCL) atuam como contenções nas laterais. Essa “dança” da estabilidade é o que permite a incrível amplitude de movimento e a força do nosso joelho.

Além dos 4 Famosos: A Rede Secreta de Ligamentos do Joelho

Além dos quatro guardiões principais, existem outras estruturas fundamentais para a estabilidade do joelho em situações específicas.

1. O Complexo do Canto Póstero-Lateral (CPL): Não é um único ligamento, mas um conjunto de estruturas na parte de trás e de fora do joelho, incluindo o LCL, o tendão do músculo poplíteo e o ligamento popliteofibular. Sua função é impedir a hiperextensão e estabilizar o joelho contra forças que o empurram para fora (varo) e em rotação externa. Lesões no CPL são graves, frequentemente associadas a rupturas do LCA ou LCP e geralmente exigem cirurgia.

2. O Ligamento Patelofemoral Medial (LPFM): Localizado na parte interna, conecta o fêmur à patela (rótula). Sua função vital é impedir que a patela se desloque para fora. A ruptura do LPFM causa instabilidade patelar (luxação da patela), que, se não tratada, pode levar ao desgaste da cartilagem (condromalácia patelar).

3. Outros Atores Coadjuvantes: Outros ligamentos de suporte incluem o Ligamento Transverso , que une os meniscos, e os

Ligamentos Meniscofemorais , que auxiliam o LCP.

A existência desses ligamentos especialistas mostra que a estabilidade do joelho é construída em camadas. Uma lesão em um desses componentes pode causar instabilidade persistente, mesmo que os quatro ligamentos principais estejam intactos.

Sinais de Alerta: Como Saber se um Ligamento foi Lesado?

Uma lesão ligamentar significativa no joelho raramente passa despercebida. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para buscar ajuda médica. Os sintomas mais comuns incluem :

Um estalo ou “pop” audível no momento da lesão.

Dor intensa e imediata.

Inchaço rápido na articulação.

Sensação de que o joelho “falseou” ou está “frouxo” (instabilidade).

Dificuldade para apoiar o peso na perna.

Perda da amplitude de movimento.

Os médicos classificam as lesões em três graus para determinar a gravidade e o tratamento :

Grau 1 (Estiramento): O ligamento foi esticado, mas não rompido. Há dor, mas a articulação permanece estável.

Grau 2 (Ruptura Parcial): Algumas fibras do ligamento se romperam, causando alguma instabilidade.

Grau 3 (Ruptura Completa): O ligamento se rompeu totalmente, resultando em instabilidade significativa.

Um diagnóstico preciso requer avaliação de um ortopedista, com exame físico e, por vezes, ressonância magnética. No entanto, o mecanismo da lesão e os sintomas podem dar pistas. A tabela abaixo serve como um guia rápido.

Ligamento Lesado Mecanismo Típico da Lesão Sintoma Chave / Som Local da Dor Principal Sensação de Instabilidade LCA Torção do corpo com o pé fixo no chão ou mudança de direção brusca. Estalo alto (“POP!”) é comum, com inchaço rápido e intenso. Dor difusa no centro profundo do joelho. Forte sensação de falseio, especialmente em giros. LCP Impacto direto na frente do joelho ou queda sobre o joelho dobrado. Estalo é menos comum; inchaço pode ser moderado. Principalmente na parte de trás do joelho. Sutil, com sensação de que a canela “cai para trás”. LCM Pancada na parte de fora do joelho, forçando-o para dentro. Dor aguda e inchaço localizado. Dor bem localizada na parte de dentro do joelho. Sensação de que o joelho vai “abrir para dentro”. LCL / CPL Pancada na parte de dentro do joelho, forçando-o para fora. Dor aguda e inchaço localizado na lateral. Dor bem localizada na parte de fora do joelho. Joelho tende a “entortar para fora” ao caminhar.

Blindando seus Joelhos: 5 Exercícios Essenciais para uma Articulação Forte

A melhor forma de tratar uma lesão é preveni-la. A chave para um joelho resiliente está na construção de uma base de suporte muscular forte e inteligente, com foco no quadril e no core (centro do corpo). Músculos fracos no quadril podem levar ao desalinhamento do joelho, colocando tensão excessiva sobre os ligamentos.

Incorporar os seguintes cinco exercícios na sua rotina pode fazer uma grande diferença na saúde dos seus ligamentos :

Agachamento com Peso Corporal: Fortalece quadríceps, isquiotibiais e glúteos. Mantenha os joelhos alinhados com os pés. Passo Lateral com Faixa Elástica: Coloque uma faixa elástica acima dos joelhos e dê passos para o lado em posição de meio agachamento. Fortalece os músculos do quadril que impedem o colapso do joelho para dentro. Flexão de Joelho em Pé (Hamstring Curl): Em pé, dobre um joelho, levando o calcanhar em direção ao glúteo. Fortalece os músculos posteriores da coxa, que ajudam a estabilizar o joelho. Prancha Lateral com Elevação de Perna: Deitado de lado, eleve o quadril e a perna de cima. Desafia o core e os estabilizadores do quadril. Elevação de Panturrilha: Em pé, eleve os calcanhares. Fortalece as panturrilhas, que absorvem o impacto e protegem o joelho.

O objetivo desses exercícios é desenvolver o controle neuromuscular, ensinando o cérebro a ativar os músculos certos para manter o alinhamento corporal durante o movimento. Trata-se de construir uma memória muscular para o movimento seguro.

Mulheres e o Joelho: Entenda por que o Cuidado Deve ser Redobrado

Atletas do sexo feminino têm um risco de 4 a 8 vezes maior de sofrer uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) sem contato em comparação com os homens. Isso se deve a uma interação de fatores anatômicos, hormonais e biomecânicos.

Fatores Anatômicos: A pélvis mais larga em mulheres cria um “ângulo Q” maior, aumentando a tendência do joelho de se mover para dentro (valgo). O espaço para o LCA no joelho também tende a ser mais estreito, o que pode “pinçar” o ligamento.

Fatores Hormonais: O estrogênio pode tornar os ligamentos ligeiramente mais frouxos. O risco de lesão do LCA é maior durante a fase pré-ovulatória do ciclo menstrual, quando os níveis de estrogênio estão no pico.

Fatores Neuromusculares (Modificáveis): Esta é a área mais crítica. Mulheres frequentemente aterrissam de saltos com os joelhos mais esticados e caindo para dentro (valgo dinâmico). Esse padrão sobrecarrega o LCA.

A boa notícia é que o destino do joelho feminino não está selado. Como os padrões neuromusculares são modificáveis, o treinamento direcionado para fortalecer o quadril e o core, e ensinar a aterrissar de forma suave e alinhada, pode reduzir drasticamente esse risco.

O Futuro é Agora: Avanços no Tratamento das Lesões Ligamentares

O tratamento para lesões ligamentares, especialmente a ruptura do LCA, evoluiu de um reparo mecânico para uma restauração biológica e funcional.

A cirurgia passou de procedimentos abertos e invasivos para técnicas artroscópicas minimamente invasivas. A filosofia mudou de “consertar” para “reconstruí-lo anatomicamente”, posicionando o novo ligamento no local exato do original para replicar sua função.

A escolha do enxerto (o tecido para o novo ligamento) tornou-se personalizada :

Enxertos Autólogos (do próprio paciente): São os mais comuns e incluem o tendão patelar (padrão-ouro para atletas de alto impacto), os tendões isquiotibiais e o tendão do quadríceps.

Aloenxertos (de doador): Evitam um segundo corte, mas a integração biológica é mais lenta.

A fronteira mais excitante é a biológica. Terapias como Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e células-tronco são estudadas para acelerar a cicatrização e a integração do enxerto. Técnicas inovadoras buscam estimular o próprio ligamento rompido a cicatrizar, podendo evitar a reconstrução completa no futuro.

A reabilitação também se modernizou, com protocolos dinâmicos baseados em critérios. O foco está na mobilização precoce, fortalecimento progressivo e testes funcionais para determinar o retorno seguro ao esporte, diminuindo o risco de novas lesões. O objetivo agora é criar o ambiente ideal para que um novo ligamento vivo se integre e funcione perfeitamente.

Dê o Próximo Passo por seus Joelhos

Nossa jornada começou com a pergunta “quantos ligamentos tem o joelho?” e nos levou a um sistema complexo e brilhantemente projetado. A força do joelho reside na sinergia de sua rede de ligamentos, músculos e ossos.

O conhecimento que você adquiriu é sua maior ferramenta para proteger essa articulação. Embora alguns fatores de risco sejam inevitáveis, os elementos mais críticos para a saúde dos joelhos — força muscular, controle de movimento e estabilidade — estão em suas mãos.

Agora que você desvendou os segredos do seu joelho, qual desses exercícios vai testar primeiro?

Leia + sobre saúde