CIEP Milton Santos 2⁰ lugar na Copa de Foguetes

O CIEP Milton Santos, na Praia Azul, em Americana, conquistaram o 2º lugar na Copa Paulista de Foguetes

disputada no último sábado (17) no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). Alunos do 9º ano do Centro Integrado de Educação Pública estiveram no evento que reuniu 120 equipes e mais de 500 alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, de colégios de todo o Estado de São Paulo e de outras regiões do País, como Paraná.

Foram mais de cinco horas e meia de provas. Os alunos, sob a coordenação dos professores e coordenadores das suas unidades escolares, apresentaram seus foguetes feitos de garrafa PET, lançados com ar comprimido por uma bomba de bicicleta (Ensino Fundamental) ou por meio da reação química do vinagre com o bicarbonato (Ensino Médio).

A equipe de Americana é formada pelos estudantes Clara Beatriz Oliveira Ribeiro, Pedro Henrique Ferreira, Nicoly Sophie Rodrigues Mantovani, Talita Holanda da Costa e Thiago Henrique Alves da Silva. O projeto de construção de foguetes foi iniciado no ano passado, segundo a diretora da unidade, Sueli Maria Bernardo Beraldo. “Para a escola isso é muito bom porque dá uma visibilidade boa, para que mais alunos queiram seguir os passos desses estudantes”, disse ela.

A Copa Paulista de Foguetes é um evento de lançamentos de foguetes de garrafa pet que tem como base o universo da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), a maior olimpíada prática do Brasil, integrante da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O objetivo da etapa paulista é auxiliar alunos e professores no desenvolvimento de projetos para a Mobfog, facilitar testes e lançamentos e diminuir a distância entre a sala de aula e o setor aeroespacial e o foguetemodelismo.

“A conquista do CIEP Milton Santos nos enche de orgulho. Americana entrou oficialmente no mapa do lançamento de foguetes no ano passado, com a realização do Encontro Regional de Ensino de Astronomia (EREA) no UNISAL Campus Maria Auxiliadora, no Parque Universitário, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Agora, nossa rede começa a colher os resultados desse trabalho pedagógico que abre portas na promoção da ciência, da astronomia e da tecnologia”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Em abril de 2022, Ghizini representou o prefeito Chico Sardelli na cerimônia de abertura do EREA, que capacitou professores da Educação Básica no ensino da astronomia, aproximando-os dos astrônomos e membros da Sociedade Astronômica Brasileira e da Agência Espacial Brasileira.

