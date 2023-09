Ciep São Vito recebe troféu do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas

O Ciep São Vito recebeu nesta quinta-feira (28) o troféu do Campeonato de Tampinhas, Lacres Plásticos e Blisters, promovido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente, de Educação, entre outros parceiros. A escola foi campeã de arrecadação do mês de agosto na categoria ensino fundamental da rede municipal.

“O campeonato mobiliza as escolas, alunos, professores e população para que os materiais tenham o destino ambiental correto. O projeto reforça a conscientização para a preservação do meio ambiente e tem caráter social, pois envolve arrecadação para a APAE e ainda possibilita o suporte do Centro de Detenção Provisória, que ajuda na separação dos materiais”, explica o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Os alunos comemoraram a vitória e receberam das mãos dos funcionários da APAE o troféu confeccionado com resíduos de blisters.

“É um trabalho muito importante de educação ambiental, reaproveitamento de materiais, reciclagem e conscientização”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

