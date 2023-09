Monaro faz reunião na Câmara para organizar protesto contra aborto

O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Monaro (MDB), promoveu uma reunião na sede da Casa de Leis, na manhã desta sexta-feira (29 de setembro), para tratar da organização da “1ª Marcha pela Vida contra o Aborto”, a realizar-se no dia 08 de outubro (domingo), com concentração, às 15h30, na praça Dona Carolina, em frente ao fórum.

O encontro desta manhã contou com a participação do professor César Quirino, da Rede Nacional Pró-Conservadora; dos padres Ademilson (Paróquia São Judas), Rodrigo Anholetto (Paróquia São Sebastião), Kleber Fernandes Danelon (Paróquia Imaculada Conceição), Paulo Roberto Saraiva de Brito (Paróquia Santa Bárbara) e Robson Luís Natis (Paróquia São José);

além dos vereadores Arnaldo Alves e Juca Bortolucci.

Além dos padres, representantes de diversas paróquias marcaram presença na reunião no Legislativo. Segundo Monaro, a marcha é uma ação ecumênica para a qual toda a população está convidada.

