Todos os 45.078 eleitores cadastrados em Nova Odessa podem votar neste domingo (1º de outubro) na eleição que vai escolher os 5 novos conselheiros tutelares do município para o quadriênio 2024/2028. As eleições para o órgão protetivo são organizadas pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Nova Odessa, com apoio da Prefeitura e da Justiça Eleitoral. A votação acontece das 8h às 17h.

No entanto, o número de locais de votação é menor que numa eleição “normal”. Neste domingo, serão sete locais de votação disponíveis para os eleitores novaodessenses. Por isso, os eleitores foram “redistribuídos” pelo Cartório Eleitoral (ver tabela). Uma vez na escola correta, o eleitor vai perceber que as salas foram separadas por ordem alfabética, tendo afixadas, nas portas, o nome inicial e o nome final dos eleitores daquela “seção”.

São locais de votação neste dia 1º/10 as EMEFs Augustina Adamson Paiva (no Jardim São Francisco), Alvina Maria Adamson (no Jardim São Jorge), Dante Gazzetta (no Centro), Prefeito Simão Welsh (no Jardim Santa Rita 2), Professora Salime Abdo (no Jardim Alvorada), Vereador Osvaldo Luiz da Silva (no Jardim Marajoara) e Paulo Azenha (no Jardim Fadel/Vila Azenha).

LEIA TAMBÉM: Nova Odessa abre inscrições para estagiários de nível superior em 8 áreas

Um alerta importante: na eleição para o Conselho Tutelar, neste domingo, além do RG (ou “Identidade”), os eleitores devem levar também o Título de Eleitor. Isto porque, nos cadernos disponibilizados pelo Cartório Eleitoral, constam apenas nomes e números dos Títulos de Eleitor – ou seja, sem este documento, fica impossível para os mesários localizarem o eleitor no caderno.

“Por mais que não seja obrigatório, é de extrema importância o voto, considerando que estas pessoas vão garantir que as nossas crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados”, lembrou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), “convocando” a população adulta da cidade a participar da escolha dos novos conselheiros tutelares.

De fato, os eleitos terão a missão de atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. Seus subsídios de R$ 3.043,08 mensais e infraestrutura de trabalho são pagos e fornecidos pela Prefeitura.

A campanha eleitoral começou no último em 14/08 e seguiu regras rígidas. O CMDCA divulgou através de editais publicados no DOM (Diário Oficial Eletrônico do Município) uma série de informações sobre o processo eleitoral. No último dia 07 de agosto, a Comissão Eleitoral divulgou a lista com os sete locais de votação e a lista final com os nomes e números dos 19 candidatos.

Os respectivos editais podem ser consultados em http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Arquivos/Diario/2023/agosto/DO_1064.pdf e em http://www.novaodessa.sp.gov.br/App_Arquivos/Diario/2023/agosto/DO_1066.pdf.

Eleição Para o Conselho Tutelar de Nova Odessa Domingo, 1º de outubro de 2023, das 8h às 17h LOCAL DE VOTAÇÃO ENDEREÇO Aqui também votam os eleitores da EMEF AUGUSTINA ADAMSON PAIVA Rua Porphírio Antonio Preto, nº 333, Jd. São Francisco EMEF Augustina Adamson Paiva EMEFEI ALVINA MARIA ADAMSON Rua Aracajú, nº 215. Jd. São Jorge EMEF Alzira Ferreira Delegá EMEF SALIME ABDO Rua dos Mognos, nº 336, Jd. Alvorada EMEF Almerinda Ferreira Delegá Delben EE Dr Joaquim Rodrigues Azenha EMEFEI PAULO AZENHA Rua Dona Maria Rapozeiro Azenha, nº 455, Vila Azenha EE Silvania Aparecida Santos EMEF SIMÃO WELSH Av. João Bento Carneiro, nº 355, Jd. Santa Rita II EMEFEI Haldrey Michele Bueno EMEFEI VEREADOR OSVALDOLUÍS DA SILVA Rua Vitório Fadel, nº 465, Jd. Marajoara EE Alexandre Bassora EMEF DANTE GAZZETTA Rua Aristeu Valente, nº 133, Centro EE Dorti Zambelo Callil EE Dr João Thiene EMEFEI Theresinha Antônia Malagueta Merenda

Fonte: CMDCA