Os cinemas da região divulgam a programação do dia 24 a 30 de agosto; confira as estreias

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – GRAN TURISMO (DUB) DE JOGADOR A CORREDOR (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Gran Turismo – De Jogador a Corredor é a adaptação do videogame homônimo. Dirigido por Neill

Blomkamp, ??o longa também é baseado em uma história da vida real. As habilidades impressionantes

de jogo de Jann Mardenborough (Archie Madekwe), um jogador adolescente do PlayStation, acostumado

ao Gran Turismo no videogame, o levam a viver uma verdadeira fantasia improvável, quando ele começa

a vencer uma série de competições da Nissan para se tornar um verdadeiro piloto de corrida profissional.

Correndo atrás da realização de seus desejos, o jovem desafiará o impossível, encontrando a motivação

necessária em um grupo que também acredita no seu potencial.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10

TIVOLI 1 – DRÁCULA:(DUB) A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMETER (UNIVERSAL PICTURES)

Terror / Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 118min.

Em Drácula – A Última Viagem do Deméter, inspirado na icônica lenda do vampiro Drácula,

acompanhamos a terrível história do navio Deméter, que foi fretado para transportar cargas particulares.

Estranhos eventos acontecem à tripulação, que tenta sobreviver à viagem oceânica, perseguidos todas

as noites por uma presença impiedosa a bordo do navio. Quando o Deméter finalmente chega à costa, é

apenas um navio carbonizado e abandonado. Não há vestígios da tripulação. A trama se baseia em um

único capítulo do livro clássico de Bram Stoker.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 21h40

TIVOLI 1 – BARBIE – DUB (WARNER)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 115min.

No fabuloso live-action da boneca mais famosa do mundo, acompanhamos o dia a dia em Barbieland – o

mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas

únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir

intermináveis festas. Porém, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que

talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e

alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente,

ela é expulsa de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de

não ser mais apenas uma boneca – pelo menos ela está acompanhada de seu fiel e amado Ken (Ryan

Gosling), que parece cada vez mais fascinado pela vida no novo mundo. Enquanto isso, Barbie tem

dificuldades para se ajustar, e precisa enfrentar vários momentos nada coloridos até descobrir que a

verdadeira beleza está no interior de cada um.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 19h20

TIVOLI 2 – AS TARTARUGAS NINJA: DUB CAOS MUTANTE (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 10 Anos – Duração: 99min.

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante é uma nova aventura da popular história criada em meados dos anos

80, cujo enredo é desconhecido. Porém seguirá uma versão adolescente de Leonardo, Raphael,

Michelangelo e Donatello, quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa,

tornam-se animais antropomórficos, criados por Splinter, um rato que sofreu a mesma mutação, que

cuidou deles não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. O grupo se torna os

vigias e protetores da cidade de Nova York, lutando contra as ameaças do Foot Clan, do vilão Shredder.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

TIVOLI 2 – BESOURO AZUL (ATMOS) DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 128min.

Baseado nos quadrinhos da DC, Besouro Azul segue o jovem mexicano Jaime Reyes (interpretado por

Xolo Maridueña) que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma

busca por seu propósito no mundo, o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga

relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como o Escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe

Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico – o que lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante

poderes. Agora, então, o jovem deverá enfrentar desafios imprevisíveis, mudando para sempre seus

planos ao se tornar o Super-Herói Besouro Azul.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 19h00 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 19h00 – 21h30

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 16h30 – 19h10

TIVOLI 3 – MEGATUBARÃO 2 – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 116min.

Megatubarão 2 é a sequência do filme lançado em 2018. No primeiro longa, na fossa mais profunda do

Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica

que se achava estar extinta: um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, conhecido como

Megalodon. Desta vez, a equipe de Jonas Taylor (Jason Statham) parte em uma nova exploração nas

profundezas do oceano, mas é surpreendida por uma operação de mineração que ameaça a jornada do

grupo e os coloca, novamente, em uma batalha insana pela sobrevivência em meio a predadores

colossais de sangue frio.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

TIVOLI 4 – FALE COMIGO – DUB (DIAMOND FILMS)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 95min.

Acenda a vela, estenda a mão, FALE COMIGO e vá direto para o inferno. O terror FALE COMIGO

acompanha um grupo de jovens que descobre como invocar espíritos usando uma mão embalsamada, e

ficam obcecados pela adrenalina. Procurando uma forma de se comunicar com a mãe morta, Mia (Sophie

Wilde) se reúne com os amigos para mais uma sessão, até que um deles vai longe demais e liberta

terríveis forças sobrenaturais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h15 – 21h45

TIVOLI 4 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

TIVOLI 4 – OPPENHEIMER – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Drama – Dublado – 16 Anos – Duração: 180min.

Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan e baseado no livro biográfico

vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer,

escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a

vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do

Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as

primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao

longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades

de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Cillian, o elenco também traz nomes como Emily

Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustaf Skarsgård,

Rami Malek e Kenneth Branagh.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h20

Sáb., Dom., Feriado: 18h20

PARKCITY SUMARÉ

ELEMENTOS (D) (DUBLADO) (ELEMENTAL)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:50:00h, com: .

SALA 1

26/08/2023 – Sábado: 14:25h

27/08/2023 – Domingo: 14:25h

BARBIE (D) (DUBLADO) (BARBIE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Greta Gerwig, Duração: 01:55:00h, com: Margot Robbie, Ryan

Gosling, Issa Rae

SALA 2

24/08/2023 – Quinta-Feira: 17:05h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 17:05h

26/08/2023 – Sábado: 17:05h

27/08/2023 – Domingo: 17:05h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 17:05h

29/08/2023 – Terça-Feira: 17:05h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 17:05h

MEGATUBARÃO 2 (D) (DUBLADO) (THE MEG 2)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ben Wheatley, Duração: 01:56:00h, com: Jason Statham, Jing Wu,

Sienna Guillory

SALA 5

24/08/2023 – Quinta-Feira: 14:50h – 21:20h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 14:50h – 21:20h

26/08/2023 – Sábado: 21:20h

27/08/2023 – Domingo: 21:20h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 14:50h – 21:20h

29/08/2023 – Terça-Feira: 14:50h – 21:20h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 14:50h – 21:20h

BESOURO AZUL (D) (DUBLADO) (BLUE BEETLE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Angel Manuel Soto, Duração: 02:08:00h, com: Xolo Maridueña,

Bruna Marquezine

SALA 3

24/08/2023 – Quinta-Feira: 16:20h – 19:10h – 22:00h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 16:20h – 19:10h – 22:00h

26/08/2023 – Sábado: 13:30h – 16:20h – 19:10h – 22:00h

27/08/2023 – Domingo: 13:30h – 16:20h – 19:10h – 22:00h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 16:20h – 19:10h – 22:00h

29/08/2023 – Terça-Feira: 16:20h – 19:10h – 22:00h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 16:20h – 19:10h – 22:00h

FALE COMIGO (D) (DUBLADO) (TALK TO ME)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Danny e Michael Philippou, Duração: 01:35:00h, com: Sophie

Wilde, Miranda Otto, Joe Bird

SALA 2

24/08/2023 – Quinta-Feira: 14:45h – 19:35h – 21:45h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 14:45h – 19:35h – 21:45h

26/08/2023 – Sábado: 14:45h – 19:35h – 21:45h

27/08/2023 – Domingo: 14:45h – 19:35h – 21:45h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 14:45h – 19:35h – 21:45h

29/08/2023 – Terça-Feira: 14:45h – 19:35h – 21:45h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 14:45h – 19:35h – 21:45h

GRAN TURISMO: DE JOGADOR A CORREDOR (D) (DUBLADO) (GRAN TURISMO)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Neill Blomkamp, Duração: 02:14:00h, com: David Harbour, Orlando

Bloom, Djimon Hounsou

SALA 4

24/08/2023 – Quinta-Feira: 16:30h – 19:20h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 16:30h – 19:20h

26/08/2023 – Sábado: 13:40h – 16:30h – 19:20h

27/08/2023 – Domingo: 13:40h – 16:30h – 19:20h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 16:30h – 19:20h

29/08/2023 – Terça-Feira: 16:30h – 19:20h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 16:30h – 19:20h

GRAN TURISMO: DE JOGADOR A CORREDOR (L) (LEGENDADO) (GRAN TURISMO)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Neill Blomkamp, Duração: 02:14:00h, com: David Harbour, Orlando

Bloom, Djimon Hounsou

SALA 4

24/08/2023 – Quinta-Feira: 22:10h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 22:10h

26/08/2023 – Sábado: 22:10h

27/08/2023 – Domingo: 22:10h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 22:10h

29/08/2023 – Terça-Feira: 22:10h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 22:10h

A CHAMADA (D) (DUBLADO) (RETRIBUTION)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nimród Antal, Duração: 01:32:00h, com: Jack Champion, Liam

Neeson, Embeth Davidtz

SALA 5

24/08/2023 – Quinta-Feira: 17:20h – 19:20h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 17:20h – 19:20h

26/08/2023 – Sábado: 17:20h – 19:20h

27/08/2023 – Domingo: 17:20h – 19:20h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 17:20h – 19:20h

29/08/2023 – Terça-Feira: 17:20h – 19:20h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 17:20h – 19:20h

AS TARTARUGAS NINJA: CAOS MUTANTE (D) (DUBLADO) (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT

MAYHEM)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jeff Rowe, Duração: 01:39:00h, com: .

SALA 5

26/08/2023 – Sábado: 14:50h

27/08/2023 – Domingo: 14:50h

DRÁCULA: A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMETER (D) (DUBLADO) (THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: André Ovredal, Duração: 01:58:00h, com: David Dastmalchian,

Liam Cunningham, Aisling Franciosi

SALA 1

24/08/2023 – Quinta-Feira: 16:55h – 19:25h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 16:55h – 19:25h

26/08/2023 – Sábado: 16:55h – 19:25h

27/08/2023 – Domingo: 16:55h – 19:25h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 16:55h – 19:25h

29/08/2023 – Terça-Feira: 16:55h – 19:25h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 16:55h – 19:25h

DRÁCULA: A ÚLTIMA VIAGEM DO DEMETER (L) (LEGENDADO) (THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: André Ovredal, Duração: 01:58:00h, com: David Dastmalchian,

Liam Cunningham, Aisling Franciosi

SALA 1

24/08/2023 – Quinta-Feira: 21:55h

25/08/2023 – Sexta-Feira: 21:55h

26/08/2023 – Sábado: 21:55h

27/08/2023 – Domingo: 21:55h

28/08/2023 – Segunda-Feira: 21:55h

29/08/2023 – Terça-Feira: 21:55h

30/08/2023 – Quarta-Feira: 21:55h

PÁTIO LIMEIRA SHOPPING

GRAN TURISMO: DE JOGADOR A CORREDOR – 2DD

24/08/2023 – Quinta

15:40 18:20 21:00

25/08/2023 – Sexta

15:40 18:20

26/08/2023 – Sábado

15:40 18:20 21:00

27/08/2023 – Domingo

15:40 18:20 21:00

28/08/2023 – Segunda

15:40 18:20 21:00

29/08/2023 – Terça

15:40 18:20

30/08/2023 – Quarta

15:40 18:20 21:00

GRAN TURISMO: DE JOGADOR A CORREDOR – 2DL

25/08/2023 – Sexta

21:00

29/08/2023 – Terça

21:00

Sala 2: SALA 2

AS TARTARUGAS NINJA: CAOS MUTANTE – 3DD

26/08/2023 – Sábado

14:00

27/08/2023 – Domingo

14:00

BESOURO AZUL – 2DD

24/08/2023 – Quinta

15:50 18:30 21:10

25/08/2023 – Sexta

15:50 18:30 21:10

26/08/2023 – Sábado

16:00 18:40 21:20

27/08/2023 – Domingo

16:00 18:40 21:20

28/08/2023 – Segunda

15:50 18:30 21:10

29/08/2023 – Terça

15:50 18:30 21:10

30/08/2023 – Quarta

15:50 18:30 21:10

GATOS NO MUSEU – 2DD

30/08/2023 – Quarta

14:00

Sala 3: SALA 3

BARBIE – 2DD

24/08/2023 – Quinta

16:20 18:40

25/08/2023 – Sexta

16:20 18:40

26/08/2023 – Sábado

14:00 16:20 18:40

27/08/2023 – Domingo

14:00 16:20 18:40

28/08/2023 – Segunda

16:20 18:40

29/08/2023 – Terça

16:20 18:40

30/08/2023 – Quarta

14:10 16:20 18:40

DRACULA – A ULTIMA VIAGEM DO DEMETER – 2DD

24/08/2023 – Quinta

21:00

26/08/2023 – Sábado

21:00

27/08/2023 – Domingo

21:00

28/08/2023 – Segunda

21:00

30/08/2023 – Quarta

21:00

DRACULA – A ULTIMA VIAGEM DO DEMETER – 2DL

25/08/2023 – Sexta

21:00

29/08/2023 – Terça

21:00

Sala 4: SALA 4

A CHAMADA – 2DD

24/08/2023 – Quinta

16:50 18:50

25/08/2023 – Sexta

16:50

26/08/2023 – Sábado

16:40 21:10

27/08/2023 – Domingo

16:40 20:50

28/08/2023 – Segunda

29/08/2023 – Terça

16:50

30/08/2023 – Quarta

16:40 18:50

A CHAMADA – 2DL

25/08/2023 – Sexta

18:50

29/08/2023 – Terça

18:50

AS TARTARUGAS NINJA: CAOS MUTANTE – 2DD

26/08/2023 – Sábado

18:50

27/08/2023 – Domingo

18:40

MEGATUBARAO 2 – 2DD

26/08/2023 – Sábado

14:10

27/08/2023 – Domingo

14:10

30/08/2023 – Quarta

14:10

OPPENHEIMER – 2DD

24/08/2023 – Quinta

20:50

25/08/2023 – Sexta

20:50

28/08/2023 – Segunda

20:50

29/08/2023 – Terça

20:50

30/08/2023 – Quarta

20:50

Sala 5: SALA 5

DRACULA – A ULTIMA VIAGEM DO DEMETER – 2DD

24/08/2023 – Quinta

18:50

25/08/2023 – Sexta

18:50

26/08/2023 – Sábado

14:20 18:50

27/08/2023 – Domingo

14:20 18:50

28/08/2023 – Segunda

18:50

29/08/2023 – Terça

18:50

30/08/2023 – Quarta

14:20 18:50

FALE COMIGO – 2DD

24/08/2023 – Quinta

16:40 21:20

25/08/2023 – Sexta

16:40 21:20

26/08/2023 – Sábado

16:50 21:20

27/08/2023 – Domingo

16:50 21:20

28/08/2023 – Segunda

16:40 21:20

29/08/2023 – Terça

16:40 21:20

30/08/2023 – Quarta

16:50 21:20