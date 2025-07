Circuito da Alegria: nova empresa faz evento gratuito com brinquedos, pipoca e diversão

Circuito da Alegria- Iniciativa da The Brothers, em parceria com a SEME e o projeto Tamo Junto, levará alegria a bairros da cidade durante o mês de agosto

Santa Bárbara d’Oeste ganha um novo motivo para sorrir em agosto. A cidade será palco da inauguração oficial da The Brothers – Locação de Brinquedos, empresa fundada por quatro empreendedores barbarenses da mesma família, que têm como missão transformar alegria em oportunidade.

Para marcar o início de suas atividades, a The Brothers lança a primeira edição do “Circuito da Alegria – The Brothers”, um evento totalmente gratuito que vai circular por diversos bairros da cidade ao longo de todo o mês. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (SEME) e do projeto Tamo Junto, a iniciativa promete levar diversão e momentos inesquecíveis para pessoas de todas as idades.

O Circuito contará com brinquedos infláveis, brincadeiras, pipoca, algodão doce e muitas surpresas – tudo oferecido de forma 100% gratuita. A proposta é democratizar o acesso ao lazer e criar memórias afetivas em toda a comunidade.

“Faltava algo no nosso coração. Antes de pensar no lucro, queremos entregar algo à nossa cidade. Queremos tirar sorrisos das crianças e levar alegria para as famílias. Esse é o verdadeiro propósito da The Brothers”, destacam os fundadores.

Além de proporcionar diversão, o evento também tem como objetivo fomentar o setor de eventos local e gerar novas oportunidades de emprego. Por ser itinerante, o Circuito da Alegria passará por diversas regiões de Santa Bárbara d’Oeste, garantindo que a experiência chegue a diferentes públicos e bairros.

