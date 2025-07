Eliel e Fontes Filho afiam cascos pra disputa de 2026

O ex-vereador Eliel Miranda (PSD) e o empresário Marcos Fontes (União) voltaram a ‘dar as caras’ nestas férias de julho e articular por 2026 em Santa Bárbara d’Oeste. Eliel esteve com o presidente nacional de seu partido Gilberto Kassab e Fontes começou a ir para a rua usando a força da rádio que toca com o pai vereador Carlos Fontes.

Os dois foram adversários na eleição do ano passado e saíram derrotados. Fontes foi candidato a vice na chapa de Dr José (Podemos) e ficaram com a segunda posição. Miranda foi bem pior, mal passou dos 5 mil votos e ficou perto do petista Vanderlei Larguesa.