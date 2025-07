Negócios: Acias reúne empresários em evento de networking

Acias reúne empresários em evento de networking

O evento presencial do grupo de networking ION da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) reuniu cerca de 50 empresários na manhã desta terça-feira, 29/7, no Sumaré Park Hotel. O encontro contou com a presença de empresários, comerciantes, profissionais liberais e empreendedores.

A presidente da Acias, Selma Koshoji, abriu o evento destacando a importância do networking no desenvolvimento e crescimento dos negócios. “As conexões são fundamentais para construir pontes e hoje eu vejo grandes possibilidades aqui. Parabéns pela participação de todos”, comentou.

O grupo de networking ION é um dos principais serviços oferecidos pela Acias e beneficia empresários interessados em ampliar sua rede de contatos e divulgar produtos e serviços. Tem dinâmica leve e método próprio. Semanalmente, às terças-feiras, os integrantes se reúnem de forma online. Uma vez por mês é realizado um encontro presencial.

Serviços e produtos

Durante o evento, os empresários tiveram a oportunidade de divulgar os serviços e produtos nas rodadas de negócios e também durante o coffee break oferecido pela Acias.

O evento também contou com a palestra “Gestão Para Quem Quer Resultados – Uma Visão Prática Sobre Negócios e Desafios”, realizada pelo especialista em Gestão Empresarial Ricardo Marques. Ele apresentou diferentes estratégias para ajudar as empresas a melhorar os resultados.

Além da palestra e das dinâmicas de networking, foram sorteados dois vouchers para a feijoada especial que será realizada nesta quarta-feira, 30/7, no Le Park Restaurant, uma edição do livro “O Poder das Conexões) e dois vales-compras oferecidos pela Agrosete.

O grupo de networking ION é aberto a todos os interessados. Para participar como convidado e conhecer mais detalhes do grupo, não é preciso ser associado. O próximo encontro presencial será realizado no dia 2 de setembro, no Sumaré Park Hotel. Mais informações no site www.acias.com.br

