Últimos dias da CASACOR SP: o que você não pode perder?

Para celebrar os 20 anos de trajetória, os arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto decidiram eternizar as bodas de porcelana com a estreia na maior mostra de decoração das Américas. O ambiente destaca uma arquitetura que acolhe e emociona por sua harmonia e idealização do futuro

Natureza em Essência é o nome do ambiente inspirador idealizado pelo escritório Meneghisso & Pasquotto Arquitetura na CASACOR São Paulo 2025 , que acontece, pela primeira vez, no Parque da Água Branca | Foto: Rafael Renzo

“Com a força que a arquitetura nos provê, possibilitar que o outro sonhe é inspirar a cada um o legado de deixar uma semente no mundo. O Natureza em Essência nasceu com essa perspectiva de entregar um local capaz de despertar emoções, promover a alegria de se estar e incentivar uma pausa na rotina. Ao combinar o tempo que o banheiro nos pede, elaboramos um ambiente que acolhe o agora e que também aponta para o futuro que desejamos“, explica Mariana Meneghisso.

Inspirado nessa temática, o banheiro Natureza em Essência convida o visitante a uma parada obrigatória no tempo. Para saber quem somos e entender nossos caminhos e propósitos é preciso respirar e reconectar-se com nossas origens que são, intrinsecamente, arraigadas ao natural.

Há uma nova era de bem-estar residencial a caminho que trilha um movimento inexorável na arquitetura. Mais do que abrigar rotinas, os espaços seguem incorporando novos significados, tornando-se refúgios de autocuidado, acolhimento e conexão com a natureza. É sob essa óptica que nasce o ambiente Natureza em Essência , assinado por Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto , casal de arquitetos à frente do escritório Meneghisso & Pasquotto Arquitetura , para a CASACOR São Paulo 2025 .

Painel com tecido à mão pintado por Juliana Pelegrinello, obra de arte esculpida na parede de Gustavo Maciel, móveis com design assinado e mais surpresas estão reservadas para quem visitar o banheiro criado por Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Foto: Rafael Renzo

“Esse painel traduz com sensibilidade o espírito do nosso ambiente ao evocar as ideias de liberdade e movimento. E são justamente os dois primeiros, que se sobressaem em um primeiro plano, que se tocam e complementam como as forças yin e yang. Essa correlação representa o nosso vínculo como casal e dupla dinâmica à frente do escritório”, comenta Alexandre Pasquotto.

Entre o jardim formatado por floreiras galvanizadas para expor as flores de jasmim, associada ao amor verdadeiro, a parede principal se tornou uma tela em branco que foi preenchida pelo artista Gustavo Maciel, que usa uma talhadeira para desenhar a superfície de concreto. Em destaque, mais uma analogia sobre o casal com a apresentação de uma revoada de pássaros voando com sua plena autonomia.

Contrastes de materiais, equilíbrio de ideias: pilar e viga de concreto aparente se somam ao forro com réguas vinílicas (Teto Vinílico) e o MDF rosê (Duratex) que ‘veste’ as cabines do banheiro, além da bancada com a nova resina que lembra o visual da pedra natural (Fórmica). Em destaque, as floreiras de aço galvanizado pintado de branco recebem jasmins no projeto do Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Fotos: Rafael Renzo