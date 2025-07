Tuca Guimarães vai comandar o Rio Branco de Americana, que tem uma campanha vergonhosa na Copa Paulista. O alvinegro de Americana acertou nesta quarta-feira (30) a chegada do novo treinador.

Ele vai substituir Fábio Toth, que deixou o clube esta semana. O desafio será grande- tirar o Tigre da última posição do Grupo 3, com apenas 3 pontos em cinco jogos.

A equipe está cinco pontos atrás do Guarani, que hoje fecha a zona de classificação para o mata-mata.

Tuca Guimarães experiente

Com passagens por Figueirense, Juventus , Moto Club e Audax Rio, o treinador de 52 anos tem vasta experiência no futebol brasileiro. Em 2024, ele levou o Nacional até as semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista, ficando a um jogo do acesso.

Na própria Copa Paulista, iniciou a competição pelo São Caetano, mas foi desligado após duas derrotas. Tuca já está em Americana e comandou o treino no estádio Décio Vitta, iniciando os trabalhos para os três jogos decisivos que restam na primeira fase da Copa Paulista.

Ele não pode mais ser registrado como técnico por outro clube nesta edição. Com isso, o Rio Branco deve oficializá-lo como coordenador técnico e o auxiliar Rafael Delle Vedove deve permanecer à beira do gramado nos jogos.

A estreia do novo comandante nos bastidores será na próxima segunda-feira (4), às 19h45, quando o Rio Branco enfrenta o São Bento, em Sorocaba. Uma vitória poderá recolocar o time na briga direta pela classificação.

