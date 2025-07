A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, renovou a parceria com o Sesi-SP (Serviço Social da Indústria) para a continuidade do programa Atleta do Futuro, que oferece aulas esportivas gratuitas a crianças e adolescentes do município. A iniciativa visa promover a formação e a disseminação da cultura esportiva, proporcionando acesso ao esporte de qualidade de forma gratuita.

A assinatura do termo de renovação foi realizada nesta segunda-feira (28), no gabinete da Secretaria de Esportes, e garante a manutenção das atividades até o final de 2025.

O programa vai beneficiar mais de 300 alunos, com idades entre 6 e 17 anos, em cinco modalidades: futebol, atletismo, ciclismo, tênis de mesa e xadrez. As aulas gratuitas contemplarão estudantes do Sesi e de outras escolas do município, e serão realizadas duas vezes por semana.

“Essa renovação da parceria com o SESI é fundamental para que possamos ampliar o acesso ao esporte de qualidade para nossas crianças e adolescentes. O Atleta do Futuro vai além da prática esportiva, ele contribui na formação cidadã dos participantes”, afirmou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

“A parceria com o município de Americana tem sido muito positiva ao longo dos anos. O Atleta do Futuro proporciona experiências transformadoras, e é gratificante ver o engajamento da cidade em manter esse projeto vivo, com estrutura, apoio e comprometimento”, comentou o gerente regional do Sesi-SP, Guilherme Castilho Sábio.

Também estiveram presentes na reunião o coordenador de Relacionamento com a Indústria e Comunidade, Matheus Mendes; o coordenador de Qualidade de Vida, Maurício Paiva Agostinetto; o orientador de Qualidade de Vida, Tiago de Assis Miranda; e o coordenador da Prefeitura, Michel Camargo.

