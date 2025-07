A Funcamp – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – é a vencedora do chamamento público realizado pelo Governo do Estado de São Paulo para a gestão do Hospital Estadual de Sumaré (HES). Com mais de 20 anos de atuação no hospital, a decisão reforça a continuidade de um modelo reconhecido nacionalmente pela excelência na prestação de uma saúde pública de qualidade, humanizada e eficiente.

Desde o ano 2000, a administração do Hospital Estadual de Sumaré (HES) esteve sob responsabilidade da Unicamp, com o apoio da Funcamp. Ao longo dessa trajetória, a unidade consolidou-se como referência em saúde pública no país. Em 2022, foi reconhecido como o melhor hospital público do Brasil pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

A qualidade dos serviços prestados também é atestada por certificações nacionais e internacionais, como os selos ONA Níveis 1, 2 e 3 – que avaliam excelência em gestão e segurança assistencial – e a acreditação Qmentum, concedida pela Accreditation Canada, além de outras certificações recebidas ao longo dos mais de 20 anos de atuação.



A vitória da Funcamp neste certame confirma sua posição estratégica na gestão da unidade, assegurando estabilidade, segurança e aprimoramento contínuo dos serviços prestados à população.

“Sem dúvida alguma, a administração do Hospital Estadual de Sumaré vem sendo muito bem conduzida ao longo dos últimos anos. A Funcamp tem agora o papel de seguir aprimorando esse trabalho e avançando na qualificação do atendimento, sempre com foco em eficiência, cuidado e humanização”, afirma o diretor executivo da Funcamp, professor Dr. Orival Andries Junior.

A Funcamp é qualificada como Organização Social de Saúde (OSS), o que possibilitou sua participação no chamamento. “O mais importante neste momento é reforçar uma mensagem de tranquilidade à população: o modelo de atendimento gratuito e de qualidade será mantido e continuamente aprimorado”, complementa o diretor.

A continuidade da Funcamp à frente do HES também representa segurança para os mais de 1.200 profissionais que atuam na unidade. “É uma alegria dizer que continuamos contando com esses trabalhadores, que são essenciais para o bom funcionamento do hospital. São eles que, todos os dias, garantem que cada atendimento seja feito com qualidade e responsabilidade”, reforça Andries.

As atividades de ensino e formação dentro do hospital também seguem fortalecidas. Estudantes de cursos da Unicamp como Medicina, Enfermagem, Farmácia e Nutrição continuarão utilizando o HES como campo de aprendizado e prática profissional supervisionada.

Com 260 leitos, o Hospital Estadual de Sumaré realiza mensalmente uma média de 3,8 mil consultas especializadas, mais de 1.000 internações, 644 cirurgias, 184 partos, além de 37 mil exames laboratoriais e 4 mil exames de imagem. Ao longo do ano, são mais de 45 mil consultas ambulatoriais. A unidade é referência para cidades como Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, que somam uma população superior a 1,2 milhão de pessoas.

Sobre a Funcamp Unicamp

Fundada em 1977, a Funcamp (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp) nasceu com a missão de ser um eixo de apoio estratégico à Unicamp, ajudando a promover conhecimento, inovação e desenvolvimento científico e tecnológico por todo o país. Além de sua forte atuação nas áreas de educação e pesquisa, a Funcamp também atua diretamente na área da saúde e é certificada como Organização Social de Saúde (OSS) pelo Governo do Estado de São Paulo. Com uma gestão de projetos especializada e comprometida com a excelência, a Fundação transforma desafios em soluções práticas para a sociedade, especialmente nos campos da saúde, educação e tecnologia.

Com mais de 4 mil profissionais, a fundação atua em várias cidades da região, mediando diversos convênios celebrados pela Unicamp com instituições públicas e privadas. É responsável pela gestão administrativa e financeira dos recursos, além das demais atividades necessárias para viabilizar o plano de trabalho acordado entre as partes.

