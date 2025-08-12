Dois clássicos- um mineiro e um carioca e o Athletico Paranaense como adversário do Corinthians. Assim ficaram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil!
Os mandos de campo serão definidos em breve. As datas base das partidas estão marcadas para os dias 27 de agosto e 11 de setembro.
O Botafogo vai enfrentar o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil!
Olha só o chaveamento até a taça Clássicos
Cruzeiro Atlético-MG
Corinthians Athletico
Vasco Botafogo
Fluminense Bahia
