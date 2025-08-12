Dois clássicos- um mineiro e um carioca e o Athletico Paranaense como adversário do Corinthians. Assim ficaram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os mandos de campo serão definidos em breve. As datas base das partidas estão marcadas para os dias 27 de agosto e 11 de setembro.

O Botafogo vai enfrentar o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil!

Olha só o chaveamento até a taça Clássicos

Cruzeiro Atlético-MG

Corinthians Athletico

Vasco Botafogo

Fluminense Bahia

Leia + Sobre todos os Esportes